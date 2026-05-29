"Барселона" договорилась об условиях контракта с Альваресом, пишут СМИ

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. "Барселона" согласовала личные условия контракта с аргентинским нападающим мадридского футбольного клуба "Атлетико" Хулианом Альваресом, сообщает журналист Сезар Луис Мерло в соцсети Х.
По информации источника, "Барселона" на данный момент готовит предложение "Атлетико" по покупке 26-летнего нападающего. Отмечается, что "матрасники" готовы отпустить форварда за 150 миллионов евро. Ранее СМИ сообщали, что игроком также интересуются "Арсенал" и "Пари Сен-Жермен", однако сам аргентинец отдает предпочтение каталонскому клубу.
Альварес является воспитанником "Ривер Плейт". С 2022 по 2024 год он выступал в составе английского "Манчестер Сити", с которым стал двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, Суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов, а также обладателем Суперкубка УЕФА. Также в активе форварда 51 матч и 14 голов в составе сборной Аргентины, он дважды выигрывал Кубок Америки и один раз - чемпионат мира.
В прошедшем сезоне он сыграл 49 матчей за "Атлетико" и забил 20 мячей, десять из которых - в Лиге чемпионов. Альварес также вошел в заявку сборной Аргентины на предстоящий чемпионат мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Аргентины сыграет в группе J с командами Алжира, Австрии и Иордании.