17:39 28.05.2026
Червиченко заявил, что Карседо должен завоевать авторитет в "Спартаке"

Червиченко: надо оценить, как Карседо проявит себя в трансферное окно

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАндрей Червиченко
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-владелец московского футбольного клуба "Спартак" Андрей Червиченко заявил РИА Новости, что о качествах главного тренера столичной команды испанца Хуана Карлоса Карседо можно будет судить по его действиям в летнее трансферное окно.
В чемпионате страны "красно-белые" заняли четвертое место, а в воскресенье в финале Кубка России в Москве по пенальти победили "Краснодар". Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Карседо приступил к работе в "Спартаке" в январе.
"Возможно, Карседо уже стал своим человеком для "Спартака". Но надо посмотреть, что команда будет из себя представлять перед началом чемпионата России. Потому что ему надо завоевать хоть небольшой, но авторитет и какой-то вес в клубе. И потом вместе со своим соплеменником (спортивным директором "Спартака" испанцем Франсисом Кахигао – ред.) не устроить такую историю с трансферами, что все потом будут плеваться и поносить их последними словами", - сказал Червиченко.
"Для Карседо сейчас самое главное – не соблазниться какими-то вещами, в которые его, скорее всего, будут впутывать в это трансферное окно. А предпосылки для этого есть, начали говорить о чемпионстве, значит, сейчас будут потрошить руководителей клуба на новые покупки", - подчеркнул собеседник агентства.
ФутболАндрей ЧервиченкоКарлос КарседоФрансис КахигаоСпартак МоскваКраснодар
 
