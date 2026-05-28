Червиченко заявил, что Карседо должен завоевать авторитет в "Спартаке"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-владелец московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко заявил, что о качествах главного тренера команды Хуана Карлоса Карседо можно будет судить по его действиям в летнее трансферное окно.
- В чемпионате страны «красно-белые» заняли четвертое место, а в финале Кубка России победили «Краснодар» по пенальти, основное время матча завершилось со счетом 1:1.
- Карседо приступил к работе в «Спартаке» в январе.
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-владелец московского футбольного клуба "Спартак" Андрей Червиченко заявил РИА Новости, что о качествах главного тренера столичной команды испанца Хуана Карлоса Карседо можно будет судить по его действиям в летнее трансферное окно.
"Возможно, Карседо уже стал своим человеком для "Спартака". Но надо посмотреть, что команда будет из себя представлять перед началом чемпионата России. Потому что ему надо завоевать хоть небольшой, но авторитет и какой-то вес в клубе. И потом вместе со своим соплеменником (спортивным директором "Спартака" испанцем Франсисом Кахигао – ред.) не устроить такую историю с трансферами, что все потом будут плеваться и поносить их последними словами", - сказал Червиченко.
"Для Карседо сейчас самое главное – не соблазниться какими-то вещами, в которые его, скорее всего, будут впутывать в это трансферное окно. А предпосылки для этого есть, начали говорить о чемпионстве, значит, сейчас будут потрошить руководителей клуба на новые покупки", - подчеркнул собеседник агентства.
