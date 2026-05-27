Лэмпарда признали тренером года в Англии

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Возглавляющий вышедший в Английскую премьер-лигу (АПЛ) клуб "Ковентри Сити" Фрэнк Лэмпард был признан тренером года в Англии по версии Ассоциации менеджеров лиги (LMA), сообщается на сайте ассоциации.

На награду также претендовали Кит Эндрюс ("Брентфорд"), Микель Артета ("Арсенал"), Унаи Эмери ("Астон Вилла"), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Андони Ираола ("Борнмут"), Майкл Скубала ("Линкольн Сити") и Энди Вудман ("Бромли").

Награду лучшему тренеру сезона в АПЛ получил Артета, который привел "Арсенал" к первому чемпионскому титулу с 2004 года и первому финалу Лиги чемпионов за 20 лет.