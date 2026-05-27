"Кристал Пэлас" и "Райо Вальекано" не забили в первом тайме финала ЛК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Английский «Кристал Пэлас» и испанский «Райо Вальекано» сыграли вничью после первого тайма финального матча футбольной Лиги конференций.
- Финальный матч проходит в Лейпциге, счет после первого тайма — 0:0.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Английский "Кристал Пэлас" и испанский "Райо Вальекано" играют вничью после первого тайма финального матча футбольной Лиги конференций.
Финальный матч проходит в среду в немецком Лейпциге. После первого тайма счет не открыт - 0:0.
27 мая 2026 • начало в 22:00
Завершен
Встреча прерывалась на 35-й минуте, так как одному из зрителей на трибунах стало плохо. После оказания ему помощи игра возобновилась на 38-й минуте.
Для обеих команд это первый в истории финал еврокубка и второй еврокубковый сезон в истории. "Кристал Пэлас" в 1998 году проиграл в третьем раунде несуществующего ныне Кубка Интертото. "Райо Вальекано" в сезоне-2000/01 дошел до четвертьфинала Кубка УЕФА (ныне - Лига Европы).
УЕФА сделал новый формат отбора на чемпионаты Европы
20 мая, 17:51