23:09 27.05.2026 (обновлено: 01:28 28.05.2026)
"Кристал Пэлас" и "Райо Вальекано" не забили в первом тайме финала ЛК

"Кристал Пэлас" и "Райо Вальекано" не забили мячей в первом тайме финала ЛК

Эпизод финала Лиги конференций УЕФА
Эпизод финала Лиги конференций УЕФА
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Английский "Кристал Пэлас" и испанский "Райо Вальекано" играют вничью после первого тайма финального матча футбольной Лиги конференций.
Финальный матч проходит в среду в немецком Лейпциге. После первого тайма счет не открыт - 0:0.
Лига конференций
27 мая 2026 • начало в 22:00
Завершен
Кристал Пэлас
1 : 0
Райо Вальекано
51‎’‎ • Жан-Филипп Матета
(Адам Уортон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча прерывалась на 35-й минуте, так как одному из зрителей на трибунах стало плохо. После оказания ему помощи игра возобновилась на 38-й минуте.
Для обеих команд это первый в истории финал еврокубка и второй еврокубковый сезон в истории. "Кристал Пэлас" в 1998 году проиграл в третьем раунде несуществующего ныне Кубка Интертото. "Райо Вальекано" в сезоне-2000/01 дошел до четвертьфинала Кубка УЕФА (ныне - Лига Европы).
