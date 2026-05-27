"Кристал Пэлас" и "Райо Вальекано" не забили в первом тайме финала ЛК

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Английский "Кристал Пэлас" и испанский "Райо Вальекано" играют вничью после первого тайма финального матча футбольной Лиги конференций.

Финальный матч проходит в среду в немецком Лейпциге. После первого тайма счет не открыт - 0:0.

Встреча прерывалась на 35-й минуте, так как одному из зрителей на трибунах стало плохо. После оказания ему помощи игра возобновилась на 38-й минуте.