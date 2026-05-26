Канадцы одержали седьмую победу подряд на чемпионате мира по хоккею

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Канады одержала победу над командой Чехии в матче последнего тура группового этапа чемпионата мира по хоккею.
- Встреча группы B состоялась во Фрибуре и завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) .
- Сборная Канады вышла в плей-офф с первого места в группе, а чехи стали третьими и тоже пробились в четвертьфинал.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Сборная Канады одержала победу над командой Чехии в матче последнего тура группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.
Встреча группы B состоялась во Фрибуре и завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) в пользу канадской сборной. В составе победителей дублем отметился Маклин Селебрини (35-я и 48-я минуты), еще одну шайбу забросил Джон Таварес (50). У чехов отличились Марек Альшер (7) и Доминик Кубалик (29).
26 мая 2026 • начало в 21:20
Завершен
06:03 • Марек Альшер
(Лукаш Седлак, Якуб Флек)
28:18 • Доминик Кубалик
(Matyas Melovsky)
34:02 • Macklin Celebrini
47:14 • Macklin Celebrini
49:25 • Джон Таварес
Сборная Канады, одержав седьмую победу в семи матчах, с 20 очками вышла в плей-офф с первого места в группе. Чехи (13 очков) на групповом этапе стали третьими и тоже пробились в четвертьфинал.
Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.