"Спартак" завоевал Кубок России по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в матче суперфинала Кубка России по футболу, выиграв в серии пенальти со счетом 4:3 после ничьей 1:1 в основное время.
- «Спартак» в пятый раз в своей истории стал обладателем Кубка России, в последний раз «красно-белые» выигрывали турнир в 2022 году.
- Матч посетили 72 978 зрителей, что является новым рекордом посещаемости финалов Кубка России.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Московский "Спартак" в серии послематчевых пенальти одержал победу над "Краснодаром" в матче суперфинала Кубка России по футболу.
Основное время встречи, прошедшей в Москве на стадионе "Лужники", завершилось со счетом 1:1. В составе "Спартака" мяч забил Пабло Солари (37-я минута). У "Краснодара" отличился Дуглас Аугусто (57). В серии пенальти победу одержали "красно-белые" - 4:3.
24 мая 2026 • начало в 18:00
Закончен (П)
36’ • Пабло Солари
91’ • Игорь Дмитриев (П)
91’ • Наиль Умяров (П)
91’ • Кристофер Ву (П)
91’ • Эсекьель Барко (П)
57’ • Дуглас Аугусто
91’ • Эдуард Сперцян (П)
91’ • Лукас Оласа (П)
91’ • Никита Кривцов (П)
На 44-й минуте из-за травмы был заменен центральный защитник "Спартака" Александер Джику. Вместо него вышел Кристофер Мартинс. Перед серией 11-метровых ударов "красно-белые" заменили основного вратаря Александра Максименко на Илью Помазуна.
Перед началом суперфинала состоялась минута молчания в память о погибших в Старобельске после удара ВСУ по общежитию колледжа. Матч посетили 72978 зрителей, что является новым рекордом посещаемости финалов Кубка России. Ранее самой посещаемой решающей встречей турнира была игра между "Спартаком" и московским "Динамо" (2:1) в 2022 году. Тот матч посетили 69306 зрителей.
"Спартак" в пятый раз в своей истории стал обладателем Кубка России, в последний раз "красно-белые" выигрывали турнир в 2022 году. Команда завоевала первый трофей после назначения Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера команды в январе.
"Краснодар" ни разу не становился победителем Кубка России. Ранее команда дважды доходила до финала, но оба раза уступала в серии пенальти.