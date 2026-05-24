Победный матч "Спартака" вошел в топ самых посещаемых финалов Кубков сезона
20:48 24.05.2026 (обновлено: 20:50 24.05.2026)
Победный матч "Спартака" вошел в топ самых посещаемых финалов Кубков сезона

  • Суперфинал Кубка России по футболу между "Спартаком" и "Краснодаром" вошел в тройку самых посещаемых финалов национальных Кубков в Европе в сезоне 2025/26.
  • Матч посетили 72 978 зрителей, что стало новым рекордом посещаемости финалов турнира.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Суперфинал Кубка России по футболу между московским "Спартаком" и "Краснодаром" вошел в тройку самых посещаемых финалов национальных Кубков в Европе в сезоне-2025/26, сообщается на сайте турнира.
Суперфинал Кубка России "Спартак" - "Краснодар" прошел в Москве на стадионе "Лужники". Матч посетили 72978 зрителей, что стало новым рекордом посещаемости финалов турнира.
Больше зрителей собрались лишь на решающих матчах Кубков Англии и Германии. Матч английских команд "Челси" и "Манчестер Сити" на стадионе "Уэмбли" собрал 83 337 зрителей, а за встречей немецких клубов "Бавария" и "Штутгарт" наблюдали 74 064 человека с трибун Олимпийского стадиона Берлина.
"Спартак" в серии послематчевых пенальти одержал победу над "Краснодаром" и пятый раз в своей истории стал обладателем Кубка России.
