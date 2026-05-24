Победный матч "Спартака" вошел в топ самых посещаемых финалов Кубков сезона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суперфинал Кубка России по футболу между "Спартаком" и "Краснодаром" вошел в тройку самых посещаемых финалов национальных Кубков в Европе в сезоне 2025/26.
- Матч посетили 72 978 зрителей, что стало новым рекордом посещаемости финалов турнира.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Суперфинал Кубка России по футболу между московским "Спартаком" и "Краснодаром" вошел в тройку самых посещаемых финалов национальных Кубков в Европе в сезоне-2025/26, сообщается на сайте турнира.
"Спартак" в серии послематчевых пенальти одержал победу над "Краснодаром" и пятый раз в своей истории стал обладателем Кубка России.