"Халл Сити" обыграл "Мидлсбро" и вышел в АПЛ
19:41 23.05.2026
"Халл Сити" обыграл "Мидлсбро" и вышел в АПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Халл Сити» обыграл «Мидлсбро» в финале плей-офф Чемпионшипа и вышел в Английскую премьер-лигу (АПЛ).
  • Встреча на стадионе «Уэмбли» завершилась со счетом 1:0, гол забил Оливер Макберни.
  • «Халл» присоединился к клубам «Ковентри Сити» и «Ипсвич Таун», которые ранее гарантировали себе прямой выход в АПЛ.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Футболисты "Халл Сити" обыграли "Мидлсбро" в финале плей-офф Чемпионшипа за выход в Английскую премьер-лигу (АПЛ).
Встреча, которая прошла в субботу на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, завершилась со счетом 1:0. Гол на пятой компенсированной ко второму тайму минуте забил Оливер Макберни.
"Мидлсбро" играл в финале плей-офф вместо "Саутгемптона", который победил в полуфинале, но позднее был исключен из турнира арбитражной комиссией Английской футбольной лиги (EFL) за шпионаж и съемку тренировочного процесса соперников.
"Халл" занял шестое место в таблице Чемпионшипа, в полуфинале команда, которую в 2017 году тренировал российский специалист Леонид Слуцкий, прошла "Миллуолл".
"Халл" присоединился к клубам "Ковентри Сити" и "Ипсвич Таун", которые ранее гарантировали себе прямой выход в АПЛ, заняв первые два места в Чемпионшипе.
ФутболСпортЛондонОливер МакбёрниЧемпионшип 2025-2026Халл СитиМидлсброАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
