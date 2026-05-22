Бьелса объявил об уходе из сборной Уругвая

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Главный тренер сборной Уругвая по футболу Марсело Бьелса объявил об уходе с занимаемого поста после завершения чемпионата мира 2026 года.
Бьелсе 70 лет. Он занимает свой пост с мая 2023 года. Под его руководством команда провела 33 матча, одержав 16 побед при 10 ничьих и 7 поражениях.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Уругвая попала в группу H, где сыграет с командами Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Испании.