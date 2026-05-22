Бьелса объявил об уходе из сборной Уругвая - РИА Новости Спорт, 22.05.2026
12:01 22.05.2026 (обновлено: 12:15 22.05.2026)
Бьелса объявил об уходе из сборной Уругвая

Бьелса заявил, что покинет пост тренера сборной Уругвая после ЧМ‑2026

  • Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса объявил об уходе с поста после завершения чемпионата мира 2026 года.
  • Под его руководством команда провела 33 матча, одержав 16 побед при 10 ничьих и 7 поражениях.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Главный тренер сборной Уругвая по футболу Марсело Бьелса объявил об уходе с занимаемого поста после завершения чемпионата мира 2026 года.
Бьелсе 70 лет. Он занимает свой пост с мая 2023 года. Под его руководством команда провела 33 матча, одержав 16 побед при 10 ничьих и 7 поражениях.
"Моя работа в сборной закончится после мундиаля. Для любого профессионала участие в чемпионате мира - это чудо в спортивной карьере. Я буду вечно благодарен Уругваю за то, что он позволил мне принять участие в таком соревновании, как чемпионат мира по футболу", - приводит слова Бьелсы A Bola.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Уругвая попала в группу H, где сыграет с командами Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Испании.
Ранее Бьелса тренировал английский "Лидс Юнайтед", французские "Лилль" и "Марсель", итальянский "Лацио", испанский "Атлетик", сборные Чили и Аргентины.
