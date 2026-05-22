Каррик остался главным тренером в "Манчестер Юнайтед" - РИА Новости Спорт, 22.05.2026
13:35 22.05.2026 (обновлено: 13:45 22.05.2026)
Каррик остался главным тренером в "Манчестер Юнайтед"

Каррик подписал контракт с "Манчестер Юнайтед" до 2028 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Майкл Каррик продолжит работу на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед" до 2028 года.
  • Под его руководством клуб провел 16 матчей, одержав 11 побед при трех ничьих и двух поражениях.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Англичанин Майкл Каррик продолжит работу на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед" до 2028 года, сообщается на сайте клуба.
Каррик был назначен на данный пост в январе и был позднее признан лучшим тренером месяца. Под его руководством клуб провел 16 матчей, одержав 11 побед при трех ничьих и двух поражениях.
Каррику 44 года, за свою спортивную карьеру он провел 464 матча за "Манчестер Юнайтед" и забил 24 мяча. В составе команды англичанин выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы и стал пятикратным чемпионом Англии, трехкратным победителем Кубка английской лиги, шестикратным победителем Суперкубка и обладателем Кубка страны. После завершения спортивной карьеры он вошел в тренерский штаб "Манчестер Юнайтед", став ассистентом главного тренера Жозе Моуринью. В ноябре 2021 года Каррик три матча исполнял обязанности главного тренера после отставки Уле Гуннара Сульшера. В период с октября 2022 года по июнь 2025 года специалист возглавлял клуб Чемпионшипа "Мидлсбро".
ФутболСпортАнглияМайкл КаррикЖозе МоуриньюЧемпионшип 2025-2026Манчестер ЮнайтедМидлсброЛига чемпионов 2025-2026
 
