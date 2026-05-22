Рейтинг@Mail.ru
Футболисты "Краснодара" забили девять мячей "Нижнему Новгороду" в матче МФЛ - РИА Новости Спорт, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:08 22.05.2026 (обновлено: 21:24 22.05.2026)
Футболисты "Краснодара" забили девять мячей "Нижнему Новгороду" в матче МФЛ

Футболисты "Краснодара" забили 9 мячей "Нижнему Новгороду" в матче МФЛ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Краснодар» одержал победу над «Нижним Новгородом» в матче 11-го тура дивизиона А Молодежной футбольной лиги (МФЛ).
  • Встреча завершилась со счетом 9:2 в пользу «Краснодара».
  • «Краснодар», набрав 25 очков, занимает второе место в турнирной таблице, уступая столичному ЦСКА (26) одно очко.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. "Краснодар" одержал победу над "Нижним Новгородом" в матче 11-го тура дивизиона А Молодежной футбольной лиги (МФЛ).
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 9:2 в пользу "Краснодара". В составе победителей хет-трик оформил Даниэль Амбарцумов (50, 52 и 84-я минуты), дублем отметился Роман Сумачев (20, 40), мячи также забили Андрей Полевой (9), Артем Дряхлов (38, с пенальти), Эльдар Гусейнов (64) и Олег Семизаров (90). У "Нижнего Новгорода" отличились Матвей Федоров (4) и Егор Царьков (17).
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Роналду четвертый год подряд стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира
Вчера, 20:23
"Краснодар", набрав 25 очков, занимает второе место в турнирной таблице, уступая столичному ЦСКА (26) одно очко. "Нижний Новгород" с 6 очками располагается на 14-й строчке.
Результаты других матчей дня:
Давид Алаба - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
"Реал" объявил об уходе Алабы
Вчера, 18:55
 
ФутболСпортМоскваСанкт-ПетербургНижний НовгородМатвей ФедоровКраснодарНижний НовгородПФК ЦСКА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    T. Gentzsch
    Р. Сафиуллин
    374
    666
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Словения
    3
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Валенсия
    Реал Мадрид
    90
    105
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Аталанта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    Ницца
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала