Футболисты "Краснодара" забили девять мячей "Нижнему Новгороду" в матче МФЛ

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. "Краснодар" одержал победу над "Нижним Новгородом" в матче 11-го тура дивизиона А Молодежной футбольной лиги (МФЛ).
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 9:2 в пользу "Краснодара". В составе победителей хет-трик оформил Даниэль Амбарцумов (50, 52 и 84-я минуты), дублем отметился Роман Сумачев (20, 40), мячи также забили Андрей Полевой (9), Артем Дряхлов (38, с пенальти), Эльдар Гусейнов (64) и Олег Семизаров (90). У "Нижнего Новгорода" отличились Матвей Федоров (4) и Егор Царьков (17).
"Краснодар", набрав 25 очков, занимает второе место в турнирной таблице, уступая столичному ЦСКА (26) одно очко. "Нижний Новгород" с 6 очками располагается на 14-й строчке.
Результаты других матчей дня:
- "Динамо" (Махачкала) - "Акрон - Академия Коноплева" (Самарская область) - 3:2;
- "Алмаз-Антей" (Санкт-Петербург) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 0:2;
- "Факел" (Воронеж) - "Родина" (Москва) - 0:1;
- ЦСКА (Москва) - "Чертаново" (Москва) - 3:0;
- "Ростов" - "Динамо" (Москва) - 1:0;
- "Спартак" (Москва) - "Рубин" (Казань) - 2:2;
- "Локомотив" (Москва) - "Урал" (Екатеринбург) - 5:1.
