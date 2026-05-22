Киву признали лучшим тренером сезона в Серии А

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Возглавляющий миланский "Интер" румын Кристиану Киву признан лучшим тренером сезона в чемпионате Италии по футболу, сообщается на сайте Серии А.
Лучшим вратарем сезона выбран серб Миле Свилар ("Рома"), лучшим защитником - Марко Палестра ("Кальяри"), лучшим полузащитником - аргентинец Нико Пас ("Комо"), лучшим нападающим - аргентинец Лаутаро Мартинес ("Интер"). Приз восходящей звезде получил турецкий полузащитник "Ювентуса" Кенан Йылдыз.
Киву 45 лет, он работал в системе "Интера" с 2018 по 2024 год. В феврале 2025-го Киву начал самостоятельную тренерскую карьеру, возглавив "Парму", которая под руководством румына избежала вылета в Серию B. Летом того года Киву возглавил "Интер", с которым в дебютном сезоне выиграл чемпионат Италии и Кубок Италии.
В бытность игроком Киву выступал в составе "Интера" с 2007 по 2014 год. В составе "нерадзурри" он стал трехкратным чемпионом Италии, а также победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.