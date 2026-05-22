Угальде и Кордоба вошли в символическую сборную Кубка России по футболу

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Манфред Угальде из московского "Спартака" и Джон Кордоба из "Краснодара" вошли в символическую сборную Кубка России по футболу сезона-2025/26, сообщается в Telegram-канале турнира.
Оба игрока были признаны лучшими нападающими турнира. Символическая сборная была определена по итогам голосования болельщиков. Всего в нее вошли восемь футболистов "Спартака".
Ранее лучшим вратарем турнира был признан Станислав Агкацев из "Краснодара". Левым защитником символической сборной стал Мойзес из ЦСКА, правым - Даниил Денисов ("Спартак"). В центре обороны расположились игроки "красно-белых" Александер Джику и Кристофер Ву.
Лучшим центральным атакующим полузащитником стал Эсекьель Барко ("Спартак"). На флангах полузащиты оказались его одноклубники Пабло Солари и Маркиньос. Позицию опорного полузащитника занял еще один представитель "красно-белых" Наиль Умяров.
Суперфинал Кубка России пройдет 24 мая в Москве на стадионе "Лужники". В решающем матче встретятся "Краснодар" и "Спартак". Начало игры - 18:00 мск.