Рейтинг@Mail.ru
Угальде и Кордоба вошли в символическую сборную Кубка России по футболу - РИА Новости Спорт, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:45 22.05.2026
Угальде и Кордоба вошли в символическую сборную Кубка России по футболу

Угальде и Кордоба вошли в символическую сборную КР по футболу сезона-2025/26

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМанфред Угальде
Манфред Угальде - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Манфред Угальде. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Манфред Угальде из московского "Спартака" и Джон Кордоба из "Краснодара" вошли в символическую сборную Кубка России по футболу сезона-2025/26.
  • Символическая сборная была определена по итогам голосования болельщиков, и в нее вошли восемь футболистов "Спартака".
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Манфред Угальде из московского "Спартака" и Джон Кордоба из "Краснодара" вошли в символическую сборную Кубка России по футболу сезона-2025/26, сообщается в Telegram-канале турнира.
Оба игрока были признаны лучшими нападающими турнира. Символическая сборная была определена по итогам голосования болельщиков. Всего в нее вошли восемь футболистов "Спартака".
Александр Кокорин - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Агент заявил, что Кокорина будут ждать в России
Вчера, 16:38
Ранее лучшим вратарем турнира был признан Станислав Агкацев из "Краснодара". Левым защитником символической сборной стал Мойзес из ЦСКА, правым - Даниил Денисов ("Спартак"). В центре обороны расположились игроки "красно-белых" Александер Джику и Кристофер Ву.
Лучшим центральным атакующим полузащитником стал Эсекьель Барко ("Спартак"). На флангах полузащиты оказались его одноклубники Пабло Солари и Маркиньос. Позицию опорного полузащитника занял еще один представитель "красно-белых" Наиль Умяров.
Суперфинал Кубка России пройдет 24 мая в Москве на стадионе "Лужники". В решающем матче встретятся "Краснодар" и "Спартак". Начало игры - 18:00 мск.
Футбол. Кубок России. Финал. Матч Спартак - Динамо - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
В "Динамо" объяснили, зачем второй раз пригласили Шварца возглавить клуб
Вчера, 15:45
 
ФутболСпортМоскваДжон КордобаМанфред УгальдеСтанислав АгкацевСпартак МоскваКраснодарПФК ЦСКАКубок России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    T. Gentzsch
    Р. Сафиуллин
    374
    666
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Словения
    3
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Валенсия
    Реал Мадрид
    90
    105
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Аталанта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    Ницца
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала