Гвардиола получит нейминг своей трибуны на стадионе "Манчестер Сити"

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Обновленная северная трибуна стадиона "Манчестер Сити" получит имя главного тренера команды Хосепа Гвардиолы, при входе на нее также установят статую испанского специалиста, сообщается на сайте английского футбольного клуба.