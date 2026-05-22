Гвардиола получит нейминг своей трибуны на стадионе "Манчестер Сити" - РИА Новости Спорт, 22.05.2026
15:26 22.05.2026 (обновлено: 15:37 22.05.2026)
Гвардиола получит нейминг своей трибуны на стадионе "Манчестер Сити"

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Обновленная северная трибуна стадиона "Манчестер Сити" получит имя главного тренера команды Хосепа Гвардиолы, при входе на нее также установят статую испанского специалиста, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Трибуна имени Гвардиолы, строительство которой ведется с конца 2023 года, будет полностью открыта к последнему матчу испанца во главе "Манчестер Сити" - игре 38-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Астон Виллы" 24 мая. Статуя тренера появится у входа на трибуну.
"Трибуна Хосепа Гвардиолы и статуя рядом с ней навсегда впишут его наследие в историю футбольного клуба, города Манчестера и английского футбола. Его особые отношения с болельщиками были заслужены честностью и страстью, с которыми он на протяжении десяти сезонов боролся за успех команды. Эта трибуна станет достойным и постоянным напоминанием об этих отношениях, самом успешном периоде в истории клуба и футбольном гении, который стоял в его центре", - заявил председатель клуба Халдун Аль Мубарак.
Гвардиоле 55 лет. Он возглавлял "Манчестер Сити" с 2016 года, его контракт с клубом был рассчитан до июня 2027 года. Под руководством испанца команда выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, шесть раз становилась чемпионом Англии, трижды выигрывала Кубок Англии, трижды - Суперкубок Англии и пять раз - Кубок английской лиги.
