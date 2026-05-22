В "Манчестер Сити" высоко оценили работу Гвардиолы в клубе

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Генеральный директор "Манчестер Сити" Ферран Сорриано заявил, что работа Хосепа Гвардиолы на посту главного тренера клуба внесла решающий вклад в пути команды к мировому превосходству.
В пятницу "Сити" официально объявил об уходе Гвардиолы, который тренировал команду с лета 2016 года.
"Для нас было честью работать рядом с Пепом Гвардиолой на протяжении десяти лет. Мы были свидетелями его величия и самоотдачи, но также наслаждались его товариществом, его дружбой и человечностью. Какая же это была честь для многих из нас в "Манчестер Сити". Он внес решающий вклад в наше путешествие к мировому превосходству, и его высокие стандарты станут ориентиром для наших будущих игроков и тренеров. Десять лет назад никто бы не поверил, что мы сможем выиграть 20 трофеев за это десятилетие, играя в развлекательный футбол такого высокого качества. Это было немыслимо… И все же это было сделано", - приводит слова Сорриано сайт "Сити".
Гвардиоле 55 лет. Он возглавлял "Манчестер Сити" с 2016 года, его контракт с клубом был рассчитан до июня 2027 года. Под руководством испанца команда выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, шесть раз становилась чемпионом Англии, трижды выигрывала Кубок Англии, трижды - Суперкубок Англии и пять раз - Кубок английской лиги. Ранее Гвардиола также работал с "Барселоной" и "Баварией".