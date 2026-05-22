Арбелоа уходит из "Реала"
12:00 22.05.2026 (обновлено: 12:16 22.05.2026)
Арбелоа уходит из "Реала"

Арбелоа по окончании сезона покинет пост главного тренера "Реала"

Альваро Арбелоа
Альваро Арбелоа. 22.05.2026
Альваро Арбелоа. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Альваро Арбелоа покинет пост главного тренера мадридского "Реала" по окончании сезона.
  • Он возглавил клуб 12 января, сменив Хаби Алонсо.
  • Арбелоа является воспитанником "Реала" и выиграл с командой множество трофеев, включая чемпионат Испании, Кубок Испании, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Испанский специалист Альваро Арбелоа на пресс-конференции сообщил, что покинет пост главного тренера мадридского футбольного клуба "Реал" по окончании сезона.
Арбелоа возглавил "Реал" 12 января, сменив в должности главного тренера Хаби Алонсо. В субботу "Реал" примет "Атлетик" в рамках заключительного, 38-го тура чемпионата Испании. "Сливочные" остались без трофеев в завершающемся сезоне.
"Предстоящий матч будет моим последним в качестве тренера "Реала". Я очень благодарен им за все, через что мы прошли. У нас были разногласия, это нормально. Мы разрешили их наилучшим образом. Мы проявили уважение друг к другу, и возможность появилась, когда появилась. Для меня всегда важно то, как ты справляешься с тем, что происходит. И я сделал это наилучшим образом, думая о "Реале". В последние несколько месяцев я больше думал о "Реале", чем о себе, но я сделал то, что лучше для клуба. В другом клубе все было бы иначе, но это было то, что я должен был сделать. Здесь нет места для сожалений", - приводит слова Арбелоа Marca.
10 мая "Барселона" дома обыграла "Реал" со счетом 2:0 и досрочно обеспечила себе чемпионский титул. Каталонская команда впервые стала победителем турнира по итогам матча с "Реалом", который выигрывал чемпионат рекордные 36 раз. В Суперкубке Испании "сливочные" также уступили "сине-гранатовым" в финале турнира. "Реал" вылетел из Кубка Испании от "Альбасете" на стадии 1/16 финала, а из Лиги чемпионов - в четвертьфинале от "Баварии".
Арбелоа 43 года. Он является воспитанником "Реала" и выиграл с командой чемпионат (2012), Кубок (2011, 2014) и Суперкубок Испании (2012), а также Лигу чемпионов (2014, 2016), клубный чемпионат мира (2014) и Суперкубок УЕФА (2014). Также он выступал за "Депортиво", английские "Ливерпуль" и "Вест Хэм". В составе сборной Испании он выиграл чемпионат мира и дважды - чемпионат Европы. Арбелоа ни разу не управлял командой на взрослом уровне. С 2020 года он работал в академии "Реала", тренируя молодежные команды мадридцев разных возрастов.
ФутболСпортИспанияАльваро АрбелоаХаби АлонсоРеал МадридАтлетик (Бильбао)БарселонаЛига чемпионов 2025-2026Чемпионат Испании по футболу
 
