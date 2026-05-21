Рейтинг@Mail.ru
Роналду впервые стал чемпионом Саудовской Аравии в составе "Аль-Насра" - РИА Новости Спорт, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:59 21.05.2026 (обновлено: 23:10 21.05.2026)
Роналду впервые стал чемпионом Саудовской Аравии в составе "Аль-Насра"

"Аль-Наср" одержал победу над "Дамаком" в матче чемпионата Саудовской Аравии

© Фото : соцсети Криштиану РоналдуКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© Фото : соцсети Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Аль-Наср» одержал победу над «Дамаком» в матче заключительного, 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
  • Криштиану Роналду оформил дубль в этом матче.
  • Роналду впервые стал чемпионом Саудовской Аравии в составе «Аль-Насра».
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. "Аль-Наср" одержал победу над "Дамаком" в матче заключительного, 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу и стал победителем турнира.
Встреча в Эр-Рияде завершилась со счетом 4:1. В составе победителей дубль оформил Криштиану Роналду (62-я, 80-я минуты), также мячи забили Садио Мане (34) и Кингсли Коман (52). У гостей мяч забил Морлай Силла (57, пенальти).
Роналду в 41 год стал лучшим бомбардиром команды в чемпионате, забив 28 мячей за сезон. Он на восемь голов опередил соотечественника Жуана Феликса, ставшего вторым. Кроме того, Роналду стал вторым бомбардиром чемпионата, уступив англичанину Айвану Тони, забившему 32 гола в составе "Аль-Ахли".
"Аль-Наср" завоевал чемпионство впервые с момента перехода Роналду в команду в январе 2023 года. Португалец выиграл второй трофей с клубом после Кубка арабских чемпионов, взятого в августе 2023-го. Последним трофеем Роналду до перехода в "Аль-Наср" является завоеванный в мае 2021 года с туринским "Ювентусом" Кубок Италии.
Эрлинг Холанд - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Холанд и Эдегор вошли в заявку сборной Норвегии на ЧМ по футболу
Вчера, 22:09
 
ФутболСпортСаудовская АравияСадио МанеКриштиану РоналдуАль-НасрДамакАль-Хиляль (Эр-Рияд)Кингсли КоманАль-Ахли (Каир)Кубок Италии
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Локомотив
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Аякс
    Гронинген
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    Норвегия
    6
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Латвия
    Финляндия
    1
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Швейцария
    Великобритания
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Дания
    Словакия
    1
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала