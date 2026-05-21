Роналду впервые стал чемпионом Саудовской Аравии в составе «Аль-Насра».

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. "Аль-Наср" одержал победу над "Дамаком" в матче заключительного, 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу и стал победителем турнира.
Встреча в Эр-Рияде завершилась со счетом 4:1. В составе победителей дубль оформил Криштиану Роналду (62-я, 80-я минуты), также мячи забили Садио Мане (34) и Кингсли Коман (52). У гостей мяч забил Морлай Силла (57, пенальти).
Роналду в 41 год стал лучшим бомбардиром команды в чемпионате, забив 28 мячей за сезон. Он на восемь голов опередил соотечественника Жуана Феликса, ставшего вторым. Кроме того, Роналду стал вторым бомбардиром чемпионата, уступив англичанину Айвану Тони, забившему 32 гола в составе "Аль-Ахли".
"Аль-Наср" завоевал чемпионство впервые с момента перехода Роналду в команду в январе 2023 года. Португалец выиграл второй трофей с клубом после Кубка арабских чемпионов, взятого в августе 2023-го. Последним трофеем Роналду до перехода в "Аль-Наср" является завоеванный в мае 2021 года с туринским "Ювентусом" Кубок Италии.