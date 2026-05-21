ПМЭФ-2026: что это за форум, даты, программа, как туда попасть

Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге

Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — одна из крупнейших деловых площадок России, ежегодно объединяющая представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества. Когда пройдет ПМЭФ-2026, что включает его программа и как можно попасть на форум — в материале РИА Новости.

Что такое ПМЭФ и зачем он нужен бизнесу

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится ежегодно с 1997 года, с 2006‑го — под эгидой президента Российской Федерации, и остаётся ключевой деловой площадкой России международного уровня, предназначенной для диалога между государством, бизнесом и экспертным сообществом.

"Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — центральное событие деловой жизни макрорегиона, выступающее в роли глобальной коммуникационной платформы для обсуждения ключевых трендов суверенного развития, технологического комплаенса и международной кооперации. Для бизнеса форум является ключевым инструментом прямого GR (взаимодействия с государством), заключения стратегических инвестконтрактов и поиска альтернативных каналов масштабирования", — комментирует Ярослав Климов, ассистент кафедры гуманитарных наук факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ.

Лейсан Давлетшина, кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики Государственного университета управления отмечает, что ПМЭФ предоставляет пространство для выстраивания деловых контактов, поиска партнёров для роста бизнеса в России и за рубежом, расширения круга клиентов и поставщиков, встречи с лицами, принимающими решения, а также для привлечения внимания инвесторов и ведущих СМИ.

© Фотохост-агентство РИА Новости Перейти в медиабанк Зал перед пленарным заседанием ПМЭФ © Фотохост-агентство РИА Новости Перейти в медиабанк Зал перед пленарным заседанием ПМЭФ

Даты и место проведения ПМЭФ-2026

XXIX Петербургский международный экономический форум развернет свою работу с 3 по 6 июня 2026 года. Традиционной площадкой форума выступает конгрессно-выставочный центр "Экспофорум" в Санкт-Петербурге (Петербургское шоссе, д. 64/1). Тема форума — "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему".

Кто участвует в ПМЭФ

Аудитория ПМЭФ традиционно включает высших должностных лиц Российской Федерации, глав зарубежных государств и профильных ведомств, топ-менеджеров транснациональных корпораций, руководителей ведущих банков, технологических визионеров и представителей крупного академического сообщества.

В текущем году особый статус официальной страны-гостя закреплен за Саудовской Аравией, что, по мнению Ярослава Климова, предопределяет фокус многих дискуссий на ближневосточном векторе сотрудничества.

"Этот статус символически совпадает со 100-летним юбилеем установления дипломатических отношений между двумя странами и подчеркивает стратегическую значимость российско-саудовского партнёрства. Фонд Росконгресс активно проводит работу по укреплению двустороннего диалога: при поддержке международной платформы Roscongress International состоялось заседание Хакимовского клуба, посвящённое развитию российско-саудовского взаимодействия", — отмечает Пётр Щербаченко, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

В 2025 году в форуме приняли участие более 24 200 участников и представителей СМИ из 144 стран и территорий. Самые многочисленные делегации были из Индонезии (более 260 человек), Китая (250 человек) и ОАЭ (более 120 человек). Было подписано в общей сложности 1084 соглашения на сумму более 6,481 трлн рублей (учитываются только соглашения, суммы по которым не являются коммерческой тайной).

Программа ПМЭФ

Структура четырехдневного форума сбалансирована по отраслевым и тематическим направлениям. Программа включает свыше сотни панельных дискуссий, круглых столов и закрытых питч-сессий, презентации инвестиционных проектов, выставочную экспозицию инновационных и промышленных решений, а также культурную и экскурсионную программу.

В программе форума — обсуждение мировой экономики и международной торговли, развития технологий и цифровизации, технологического суверенитета и развития ИИ, поддержки бизнеса и трансформации рынка труда, социальной сферы и качества жизни, развития городской среды и инфраструктуры.

Ярослав Климов рассказал РИА Новости о программе форума:

Стартовый день (3 июня): По традиции открывается специальными сателлитными мероприятиями. На площадке пройдут XI Российский форум малого и среднего предпринимательства и Международный форум "Лекарственная безопасность". Это день прикладного диалога МСП с регуляторами.

Основной деловой трек (4–5 июня): Дискуссии сфокусированы на вопросах роботизации, применения искусственного интеллекта в реальном секторе, импортозамещения программного обеспечения, логистических цепочек БРИКС и новых инструментов неоактивов (ЦФА). Центральным событием станет Пленарное заседание с участием президента РФ.

Спортивная и культурная программы: Интегрированы в дни форума. Спортивный блок включает многодневную велогонку "Золото Ладоги" и традиционные забеги по центру Петербурга. Культурный трек "Петербургские сезоны" (с 30 мая по 6 июня) предложит показ оперы "Тамерлан" в Мариинском театре и масштабный концерт на Дворцовой площади.

Молодежный день ПМЭФ: как попасть и что он дает

Молодёжный день ПМЭФ — "День будущего" — запланирован на 6 июня 2026 года и ориентирован на студентов, молодых специалистов и начинающих предпринимателей.

Для участия необходимо подать заявку через Единый личный кабинет Фонда Росконгресс. Отбор осуществляется Оргкомитетом на основе академических и предпринимательских достижений и представленных проектов.

"Участие в Молодёжном дне предоставляет доступ к мастер‑классам, карьерным сессиям, возможность презентовать стартапы и проекты перед экспертной комиссией, а также шанс на получение льготной или бесплатной аккредитации на отдельные мероприятия основной программы", — отмечает Лейсан Давлетшина.

Площадка дает молодым специалистам шанс презентовать свои стартапы топ-менеджерам и найти венчурные инвестиции.

Как попасть на ПМЭФ-2026

Подача заявки осуществляется централизованно через Личный кабинет на официальном портале организатора ("Росконгресс").

По словам Петра Щербаченко, доступ на площадку возможен только при наличии персонального аккредитационного бейджа. Все участники проходят предварительный отбор по заявке. Стать участниками могут:

представители бизнеса — топ-менеджмент, инвесторы, предприниматели;

сотрудники федеральных и региональных органов государственной власти;

международные официальные делегации;

эксперты, аналитики и представители научного сообщества;

аккредитованные журналисты;

партнёры и спикеры форума.

"На ПМЭФ-2026 сохраняются специальные условия участия для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) — в соответствии с поручением Президента Российской Федерации, направленным на обеспечение комфортного перехода МСП на новые системы налогообложения", — говорит эксперт.

Пошаговая инструкция как зарегистрироваться:

Подать заявку через Единый личный кабинет — для участников, партнёров и экспонентов; либо через отдельный кабинет для СМИ и официальных делегаций от шести человек и более. Создать личный кабинет: указать ФИО, гражданство, пол и контактные данные. Заполнить анкету: внести данные о компании, должности и целях участия. Выбор мероприятия и пакета участия доступен после заполнения персональных данных. Дождаться решения: после отправки заявки начинается модерация; уведомление о статусе поступает на электронную почту. Оплатить участие (при необходимости, в зависимости от формата аккредитации). Получить бейдж лично в пункте аккредитации в Москве или Санкт-Петербурге — при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и оригинал согласия на обработку персональных данных. Во избежание очередей в дни проведения форума следует получить бейдж заблаговременно.

Ярослав Климов уточняет, что все соискатели проходят обязательный многоступенчатый аудит со стороны профильных ведомств и оргкомитета на предмет безопасности.

Сколько стоит участие

Доступ на площадку строго регламентирован и ранжирован по пакетам участия. В текущем периоде действуют следующие ценовые параметры, включающие полный НДС.

Основной пакет "Участник" при условии оплаты до 18 мая 2026 года составлял 1 454 000 рублей. Начиная со следующего дня, с 19 мая 2026 года, вступил в силу стандартный повышенный тариф, повышающий стоимость пакета до 1 632 000 рублей. Данный статус открывает доступ ко всем дням деловой программы, зонам общения и культурным событиям, за исключением пленарного заседания и спецприглашений.

Для работы исключительно на мероприятиях стартового дня (3 июня), включающих Форум МСП и "Лекарственную безопасность", предусмотрен пакет "Участник мероприятий" с фиксированной ставкой в 66 000 рублей. При этом для представителей малого бизнеса и самозанятых граждан по согласованию с Оргкомитетом действует специальная льготная квота на первый день стоимостью 25 000 рублей.

Таблица тарифов с указанием стоимости, привилегий, порядка оплаты и примечаний на основе данных официального сайта форума и новостных публикаций . Лейсан Давлетшина акцентирует внимание на том, что точные тарифы и условия могут обновляться организаторами; актуальная информация публикуется на сайте ПМЭФ и в личном кабинете Росконгресс.

Таблица тарифов и условий участия (данные на 2026 год) Тариф / стоимость Привилегии Порядок оплаты Примечания Стандарт. пакет "Участник" / 1 454 000 – 1 632 000 ₽ Полный доступ к деловой и культурной программе с 3 по 6 июня, доступ в зоны нетворкинга, информационная поддержка Онлайн‑оплата через Единый личный кабинет Росконгресс (карта или счёт для юрлиц); оплата в рублях Участие в пленарном заседание и в спецмероприятиях — по приглашению Пакет "Участник мероприятий в рамках ПМЭФ" (однодневный) / 66 000 ₽ Доступ ко всем событиям первого дня форума (3 июня), кроме пленарного заседания и спецмероприятий Онлайн‑оплата через личный кабинет Включает Российский форум МСП и Российский фармацевтический форум Льгота для малого и среднего бизнеса (квота МСП) / 25 000 ₽ Участие в мероприятиях форума (в рамках согласованной программы) Оформление через заявку, согласование с организатором, оплата по счёту Ограниченная квота; требуется подтверждение статуса МСП VIP‑пакет / договорная цена Приоритетный доступ к ключевым сессиям, отдельные переговорные зоны, ускоренная аккредитация, персональное сопровождение, дополнительные сервисы (кейтеринг, кейбл‑сервис) По договору с организатором; предоплата по счёту, возможна поэтапная оплата Количество мест ограничено; условия обсуждаются индивидуально с коммерческим отделом Росконгресс Корп. пакет с выставочным стендом / зависит от площади стенда и услуг Стенд на выставке SPIEF Investment & Business Expo, возможность организации собственной сессии, брендирование, включение в каталоги участников, приоритет в расписании презентаций Договорная оплата; предоплата для брони стенда; расчёт по счёту для юрлиц Дополнительные расходы на монтаж, логистику и техническое обеспечение; рекомендуется заблаговременное бронирование; пример: стенд Калужской области 86 м² — 6,7 млн ₽ Аккредитация СМИ / бесплатно Доступ к пресс‑зонам, пресс‑брифингам, рабочие места для журналистов, аккредитационные бейджи Регистрация через раздел для СМИ, загрузка подтверждающих документов, решение пресс‑службы Требуется подтверждение профессиональной деятельности; сроки подачи заявок ограничены Волонтерская аккредитация / бесплатно при участии в волонтерской программе Доступ к части деловой программы согласно положению, рабочая форма, обучение, сертификат участника Регистрация на congress.ru или в личном кабинете Росконгресс, выбор "ПМЭФ 2026, Санкт‑Петербург, 03–06.06.26", отбор и обучение Количество мест ограничено; регистрация до 24 марта 2026; волонтёры выполняют организационные функции "День будущего" / бесплатно после прохождения отбора Доступ к экспертным сессиям, пленарным заседаниям и панельным дискуссиям с представителями власти и бизнеса, нетворкинг со студентами, молодыми специалистами, предпринимателями и экспертами из России и других стран Оплата не требуется (бесплатное участие после отбора) - Возраст участников: 18–35 лет. - Кандидаты: молодые предприниматели, специалисты, студенты вузов и ссузов, молодые учёные, лидеры общественных организаций. - Регистрация на ИТ‑платформе: молодежь‑развивайся.рф (или rosmolbusiness.ru), заявка в личном кабинете в разделе "События". - Конкурсный отбор.

Важно! Приведённые тарифы и условия служат ориентиром на основе открытых публикаций и данных официального сайта. Обратитесь к разделам официального портала Росконгресс для получения окончательных прайс‑листов и спецификаций

Как попасть на ПМЭФ бесплатно

По словам Ярослава Климова, для бесплатного или льготного посещения форума существует несколько верифицированных механизмов:

Молодежный день ПМЭФ (6 июня): финальный день форума полностью отдан молодым ученым, предпринимателям и лидерам мнений. Попасть сюда можно бесплатно, пройдя конкурсный отбор через платформы Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), проекты платформы "Россия — страна возможностей" или выиграв профильные вузовские кейс-чемпионаты.

Волонтерский корпус: масштабный инструмент интеграции. Волонтеры обеспечивают навигацию, лингвистическое сопровождение и администрирование залов. Отбор стартует за несколько месяцев, требования к знанию иностранных языков жесткие, но взамен прошедшие конкурс получают полный доступ к внутренней кухне главного экономического события года.

Спикеры и эксперты: лица, приглашенные оргкомитетом в качестве модераторов или докладчиков панельных сессий, полностью освобождаются от уплаты регистрационного взноса.

Что дает участие в ПМЭФ: возможности для бизнеса

Малый бизнес использует форум для поиска заказчиков и выхода на новые рынки, а крупные компании — для заключения стратегических соглашений и переговоров с инвесторами. Перед запуском нового продукта или масштабного проекта в рамках форума можно обсудить его с лидерами рынка и получить мгновенную обратную связь.

"ПМЭФ давно перерос статус классической конференции, превратившись в макроэкономический барометр. Стоимость участия отражает премиальный статус площадки: здесь аккумулирован капитал и принимаются стратегические регуляторные решения. Основная ценность форума для бизнеса лежит вне плоскости формального посещения сессий — она заключается в плотности качественного нетворкинга. За четыре дня на одной площадке компания может провести раунд переговоров с министрами, главами регионов и ключевыми клиентами, на организацию которых в обычных условиях ушли бы месяцы офисной рутины. Торговый фокус на Саудовскую Аравию в 2026 году открывает дополнительные шлюзы для экспортеров, ищущих выход на рынки Глобального Юга", — говорит Ярослав Климов.

Пётр Щербаченко отмечает, что по итогам работы Форума традиционно будет подписано подписано рекордное количество международных и межрегиональных соглашений о партнерстве и сотрудничестве, а также привлечены инвестиции в проекты по всей стране. Так на ПМЭФ 2025 было подписано соглашений на общую сумму 6 трлн 480 млрд 869 млн рублей.

"ПМЭФ доказал что он является платформой для глобального диалога, в рамках которого вырабатываются общие ценности, а не политические декларации или конфронтация, которые могут стать основой новой структуры международных отношений, в том числе в экономике", — заключил эксперт.

Главное

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2026 году пройдет 3 по 6 июня.

Главная тема: "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему". В программе ПМЭФ свыше 150 дискуссионных сессий, пленарное заседание и десятки двусторонних встреч.

Стоимость участия во всех мероприятиях ПМЭФ в 2026 году с 19 мая увеличена до 1,6 миллиона рублей.

Возможно ограниченное участие — только в мероприятиях первого дня форума 3 июня, стоимость такого пакета составляет 66 тысяч рублей.

Попасть на ПМЭФ бесплатно могут только приглашенные участники, аккредитованные журналисты, волонтеры, студенты, прошедшие конкурс и участники специальных молодежных квот.

6 июня пройдет "День будущего" — площадка для студентов и молодых предпринимателей.

ПМЭФ — это уникальная возможность для поиска практических решений, в том числе крупных инновационных проектов и новых подходов к адаптации к изменяющейся глобальной экономике.

© Фотохост-агентство РИА Новости Перейти в медиабанк Церемония награждения спортивно-деловой премии "Чемпион" в рамках ПМЭФ © Фотохост-агентство РИА Новости Перейти в медиабанк Церемония награждения спортивно-деловой премии "Чемпион" в рамках ПМЭФ