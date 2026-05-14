Названа стоимость участия во всех мероприятиях ПМЭФ - РИА Новости, 14.05.2026
04:03 14.05.2026
Названа стоимость участия во всех мероприятиях ПМЭФ

Стоимость участия во всех мероприятиях ПМЭФ вырастет до 1,6 миллиона рублей

Участники Петербургского международного экономического форума
Участники Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
  • Стоимость участия во всех мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2026 году увеличится до 1,6 миллиона рублей с 19 мая.
  • До 18 мая включительно полноценное участие во всех мероприятиях будет стоить 1,454 миллиона рублей.
  • Также возможно ограниченное участие — только в мероприятиях первого дня форума 3 июня, стоимость такого пакета составит 66 тысяч рублей.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Стоимость участия во всех мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2026 году увеличится до 1,6 миллиона рублей с 19 мая, выяснило РИА Новости.
Согласно данным, которые изучило агентство, стоимость участия во всех мероприятиях программы форума с 3 по 6 июня вырастет до 1,632 миллиона рублей с 19 мая. За эту цену гость сможет также посещать зоны делового общения. Однако участие в пленарном заседании и отдельных мероприятиях будет возможно только по специальному приглашению.
До 18 мая включительно полноценное участие во всех мероприятиях будет стоить 1,454 миллиона рублей.
Возможно также ограниченное участие - только в мероприятиях первого дня форума 3 июня. В этот день на площадке пройдет Российский форум малого и среднего предпринимательства и Российский фармацевтический форум "Лекарственная безопасность", будет доступно также посещение зон делового общения. Стоимость такого пакета участия составляет 66 тысяч рублей.
Петербургский международный экономический форум в 2026 году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
