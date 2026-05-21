18:04 21.05.2026
СМИ узнали, кем "Ливерпуль" может заменить Слота

Indykaila News: Ираола сменит Слота на посту тренера "Ливерпуля"

© Фото : Социальные сети ФК "Фейенорд"Арне Слот
Арне Слот
© Фото : Социальные сети ФК "Фейенорд"
Арне Слот. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Испанец Андони Ираола сменит нидерландца Арне Слота на посту главного тренера футбольного клуба "Ливерпуль", сообщает Indykaila News в соцсети X.
По информации источника, 43-летний Ираола требует у своих представителей добиться его назначения в "Ливерпуль". Отмечается, что Слота могут отправить в отставку в ближайшие сутки.
Слот возглавил "Ливерпуль" летом 2024 года после ухода немца Юргена Клоппа. Под его руководством "красные" в сезоне-2024/25 стали чемпионами АПЛ. За тур тура до конца нынешнего чемпионата "Ливерпуль" занимает пятое место в таблице, набрав 59 очков.
Ираола возглавляет "Борнмут" с июня 2023 года. За тур до конца текущего чемпионата клуб занимает шестое место в таблице и гарантировал себе место в еврокубках. На протяжении большей части карьеры игрока он представлял "Атлетик" из Бильбао, также выступал за "Нью-Йорк Сити".
ФутболСпортБильбаоАндони ИраолаАрне СлотБорнмутАтлетик (Бильбао)Юрген КлоппЛиверпульАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
