МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Испанец Андони Ираола сменит нидерландца Арне Слота на посту главного тренера футбольного клуба "Ливерпуль", сообщает Indykaila News в соцсети X.
Слот возглавил "Ливерпуль" летом 2024 года после ухода немца Юргена Клоппа. Под его руководством "красные" в сезоне-2024/25 стали чемпионами АПЛ. За тур тура до конца нынешнего чемпионата "Ливерпуль" занимает пятое место в таблице, набрав 59 очков.
Ираола возглавляет "Борнмут" с июня 2023 года. За тур до конца текущего чемпионата клуб занимает шестое место в таблице и гарантировал себе место в еврокубках. На протяжении большей части карьеры игрока он представлял "Атлетик" из Бильбао, также выступал за "Нью-Йорк Сити".