Ученые рассказали, чем обернется таяние ледников для России

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Гигантский айсберг, который еще недавно был размером с небольшое европейское государство, практически растаял. Ученые бьют тревогу: поведение трех тысяч ледников по всему миру изменилось.

Для России это может обернуться пугающими сюрпризами.

Поведение ледников изменилось

В Антарктиде продолжается разрушение крупнейшего айсберга A23a. По данным наблюдений, еще в августе 2024-го его площадь превышала 4,3 тысячи квадратных километров. К началу 2026-го она сократилась до 1,1 тысячи квадратных километров. После распада на фрагменты его общая площадь уменьшилась до 50 квадратных километров.

"Сейчас айсберг А23а продолжает дрейфовать по чистой воде и раскалывается буквально на глазах. За последние три месяца он преодолел расстояние около тысячи километров", — рассказала главный специалист Центра ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Полина Солощук.

Практически в тот же период в авторитетном научном журнале Nature Reviews Earth and Environment вышло исследование , посвященное состоянию ледников по всему миру. Авторы работы обобщили данные о более чем трех тысячах ледников, поведение которых также начало меняться.

Исследователи установили, что нестабильность возникает в тех местах, где одновременно совпадают несколько факторов: особенность рельефа, температурный режим и внутренняя гидрология ледника, включая накопление талой воды.

Как объяснил гляциолог, преподаватель факультета географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ и ведущий инженер кафедры криолитологии и гляциологии географического факультета МГУ Афанасий Губанов, такие объекты в науке называют пульсирующими ледниками. Они проходят через циклы, сначала накапливая массу, а затем быстро ее перераспределяя. При этом общий объем льда не меняется.

"Такие ледники широко распространены в высокоширотной Арктике и высокогорных регионах Азии, например в горных системах Памира и Каракорума. Фазы подвижки у таких ледников могут длиться один-два года у горных ледников, до десяти и более лет в Арктике", — рассказал ученый.

Жестокая ирония климата

Таяние ледников в Арктике, как отмечают ученые, может привести к катастрофе мирового масштаба. По сообщению Исландского метеорологического бюро, 44 ведущих климатолога мира уже обратились к лидерам стран Северной Европы с открытым письмом о приближающемся коллапсе ключевых течений Атлантического океана, включая знаменитый Гольфстрим.

В мире возникает парадоксальная ситуация. Повышение температуры в российской Арктике может привести к похолоданию в таких европейских городах, как Лондон и Париж.

Наиболее сильно этот климатический сдвиг затронет Данию, Швецию, Норвегию, Финляндию и Исландию. Сельское хозяйство северо-западных регионов Европы столкнется с серьезными трудностями, поскольку вместо ожидаемого глобального потепления там наступит локальный ледниковый период.

Крым больше не полуостров

Катастрофические последствия не за горами. Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов сообщил : "Если не остановить глобальное потепление, то через 300 лет мы можем получить планету, на которой не то что уровень океана поднимется, а сами океаны испарятся".

Виновником будущего коллапса может стать ледник Туэйтса, также известный как "ледник Судного дня". Его площадь составляет рекордные 120 тысяч квадратных километров. Ожидается, что в ближайшее время эта огромная масса замерзшей воды соскользнет в океан, после чего процесс таяния резко ускорится.

В результате уровень Мирового океана относительно быстро поднимется примерно на 60–70 сантиметров. Даже само по себе это повышение приведет к негативным последствиям для некоторых прибрежных территорий. В этом случае могут пострадать и современные российские территории.

"Крым может превратиться в остров. Затопит районы близ Азовского и Балтийского морей, в том числе Петербург. Опасность грозит и Сибири. <...> Эти важные с экономической точки зрения регионы — районы нефте- и газодобычи — уйдут под воду. А вот Московская область и окрестности останутся на поверхности, даже если растают все ледники и уровень Мирового океана вырастет примерно на 70 метров", — рассказал российский ученый.

Подтверждают слова коллеги и зарубежные исследователи. По их мнению, шельфовые ледники в Антарктиде могут таять быстрее. Пострадать могут миллионы людей на планете.