https://ria.ru/20250831/klimat-2038158534.html

"Арктический джекпот" и потеря Кубани: тревожный прогноз климатологов

"Арктический джекпот" и потеря Кубани: тревожный прогноз климатологов - РИА Новости, 31.08.2025

"Арктический джекпот" и потеря Кубани: тревожный прогноз климатологов

Планета сходит с ума. Лето 2025 года убило в Европе полторы тысячи человек за один месяц, медведи в Сибири не могут заснуть от аномального тепла, а ученые... РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T09:30:00+03:00

2025-08-31T09:30:00+03:00

2025-08-31T09:30:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038166745_0:0:3178:1788_1920x0_80_0_0_1a261cbbaf4ce943b40c1592ccf00569.jpg

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Планета сходит с ума. Лето 2025 года убило в Европе полторы тысячи человек за один месяц, медведи в Сибири не могут заснуть от аномального тепла, а ученые предупреждают о коллапсе Гольфстрима. Но пока одни страны борются за выживание, другие подсчитывают прибыль. Почему климатический хаос может принести России триллион рублей? И что общего между таянием арктических льдов и будущим ледниковым периодом в Лондоне?Триллион за счет катастрофРоссийские ученые не скрывают оптимизма. По оценкам Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, "рост среднегодовых температур на один градус за 20 лет обеспечит России прибавку к годовому ВВП в размере порядка одного триллиона рублей".Территория нашей страны уже теплеет рекордными темпами — "почти вдвое быстрее, чем суша планеты в целом: примерно на 0,5 °C за десятилетие", отмечают в Росгидромете. Сильнее всего нагревается Арктика — на 0,71 °C за десятилетие.Казалось бы, повод для радости. Растениеводство расцветет, Северный морской путь откроется, стройка пойдет веселее. Но за каждый рубль этого климатического триллиона придется заплатить огромную человеческую цену.Вечная мерзлота, на которой стоят города и промышленные объекты, тает с катастрофической скоростью. Дома в Норильске и Якутске медленно проваливаются в грязь, трубопроводы рвутся, инфраструктура разрушается. Лесные пожары превращают всю Сибирь в дымную преисподнюю, где нельзя открыть окно. А житница страны — Кубань — рискует превратиться в выжженную степь."Погода становится более "нервной", — констатируют метеорологи. Аномально жарко и аномально холодно может быть в течение одного месяца.Европейский адПока Россия подсчитывает климатические дивиденды, Европа хоронит жертв аномальной жары. Лето 2025 года стало для континента кровавым. "Только в июле в 12 крупных городах зарегистрировали около 1,5 тысячи избыточных смертей", — сообщают ученые."Из-за изменения климата стало значительно жарче, чем было бы без него, а это, в свою очередь, делает ситуацию намного опаснее", — объясняет доктор Бен Кларк из Имперского колледжа Лондона.Но самое страшное еще впереди. Всемирная метеорологическая организация назвала 2023 год самым жарким за всю историю наблюдений. Девять лет подряд — с 2015-го по 2023-й — оказались рекордными по температуре. В Швейцарских Альпах ледники за два года потеряли 10% объема.А теперь представьте: вся эта жара может внезапно смениться арктическим холодом.Жестокая ирония климата"Сорок четыре ведущих климатолога мира обратились к лидерам северных стран с открытым письмом о приближающейся катастрофе", — сообщает Исландское метеорологическое бюро. Ученые предупреждают о коллапсе ключевых течений Атлантического океана, включая знаменитый Гольфстрим.Здесь скрыта главная ирония новой климатической реальности. Пока российская Арктика тает рекордными темпами, огромные массы пресной воды поступают в океан и нарушают работу течений, которые обогревают Европу. Гольфстрим — это природная "печка" континента. Если она сломается, "север Европы ждет значительное похолодание и установление экстремальных погодных условий".Получается парадокс: чем теплее становится в Российской Арктике, тем холоднее может стать в Лондоне и Париже. Это не два разных сценария — это две стороны одной медали. Наше потепление физически связано с их будущим похолоданием.Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия и Исландия окажутся в эпицентре климатического коллапса. Сельское хозяйство северо-запада Европы столкнется с серьезными проблемами, когда вместо глобального потепления получит локальный ледниковый период.Зеленая удавка для конкурентовПонимая масштаб грядущих проблем, Запад пытается притормозить тех, кто получает климатические преимущества. "Есть страны, где электроэнергия дешевая, а есть — где дорогая. Не могут ли вторые призывать первых к "сокращению выбросов" ради собственной выгоды?" — размышляет исследователь Ольга Нестерова.Углеродные налоги, ограничения на экспорт энергоносителей под предлогом "неэкологичности", требования к Евросоюзу полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания к 2035 году — все это выглядит не столько заботой о планете, сколько попыткой экономически задушить конкурентов.При этом реальные результаты борьбы с выбросами плачевны. В 2022 году "в атмосферу было выброшено на 1,7% больше углекислого газа, чем в 2021-м". Человечество ежегодно выбрасывает 54 гигатонны CO2, и эта цифра только растет."Содержание углекислого газа в атмосфере колебалось от 180 частей на миллион в ледниковые периоды до 280 в периоды межледниковья. За последние 150 лет углекислого газа закачано в атмосферу и океан столько, что даже если прямо сейчас прекратить всякие выбросы, пару-тройку десятилетий это потепление будет продолжаться", — констатирует ведущий научный сотрудник лаборатории естественно-научных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ Рашит Хантемиров.Климатический поезд уже не остановить. Остается только определить, кто станет его машинистом.Арктический джекпотПока Европа готовится к климатическому выживанию, а южные страны борются за воду, Россия получает главный приз новой реальности — контроль над будущими глобальными торговыми потоками.Северный морской путь, освобождающийся ото льдов, — это не просто "одна из выгод" потепления. Это новый Суэцкий канал XXI века, который будет полностью под российским контролем. Кратчайший маршрут между Азией и Европой, по которому пойдут триллионы долларов мировой торговли.В то время как традиционные морские пути могут пострадать от климатических катаклизмов, наша арктическая артерия будет только выигрывать от потепления. Каждый градус роста температуры — это месяцы дополнительной навигации, миллиарды сэкономленных долларов на транспорте, геополитическое влияние, которому нет альтернативы.Медведи в Приамурье пока не могут заснуть от необычно теплой зимы, но, возможно, скоро они будут просыпаться в стране, которая держит ключи от главных торговых ворот планеты. Климатический хаос оборачивается стратегическим преимуществом, которого нет ни у кого другого в мире.Такова жестокая ирония глобальных изменений: катастрофа для одних становится историческим шансом для других.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60