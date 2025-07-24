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Что произойдет из-за глобального потепления

Что произойдет из-за глобального потепления - РИА Новости, 24.07.2025

Что произойдет из-за глобального потепления

То, что климат на Земле постепенно меняется, уже давно известно научному сообществу. Регулярные метеорологические наблюдения, которые начались еще в середине... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T19:12:00+03:00

2025-07-24T19:12:00+03:00

2025-07-24T19:12:00+03:00

европа

россия

земля

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МОСКВА, 24 - РИА Новости, Вадим Минеев. То, что климат на Земле постепенно меняется, уже давно известно научному сообществу. Регулярные метеорологические наблюдения, которые начались еще в середине XIX века, показывают, что каждое последующее десятилетие на планете оказывалось теплее предыдущего.Метеорологи предупреждают: в нашей стране через 20 лет может стать жарче еще на целый градус. И при грамотной экономической политике изменения климата может принести в бюджет России триллион рублей.Потепление принесет нашей стране триллионыПо крайней мере, такие цифры фигурируют в докладе о климатической повестке в России Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, разработанном совместно с Фондом Андрея Мельниченко и МИА "Россия сегодня".По оценкам учёных, рост среднегодовых температур на 1 градус за 20 лет обеспечит России прибавку к годовому ВВП в размере порядка 1 трлн рублей.Многие отрасли, согласно докладу, способны извлекать выгоду как из общего потепления (растениеводство, Северный морской путь), так и из реализации политики адаптации, которая формирует спрос на строительные и финансовые услуги.Это, конечно, не означает, что от глобального потепления мы получим одни только плюсы.Негативные моменты глобального потепления, для нашей страныРост температуры принесет и множество негативных последствий. Засухи и дефицит воды болезненно ударит по сельскому хозяйству на юге страны.Из-за глобального потепления растет вероятность паводков и наводнений. В частности, это касается тех регионов, где есть крупные реки, — особенно в северо-восточной части страны.Угроза будет исходить и от прогнозируемого большого числа лесных пожаров.Но, сопоставив ожидаемый ущерб и прогнозируемые выгоды, специалисты из различных министерств и ведомств, которые помогали авторам доклада, пришли к заключению, что положительный эффект в большинстве случаев перевешивает негативные последствия.Резкий всплеск смертности в ЕвропеА вот в Европе, которая отчасти уже сталкивается с негативным последствием роста температур, царят совсем не радужные настроения.Например, группа ученых из Великобритании пришла к выводу, что аномальная жара летом 2025 года привела к резкому росту числа смертей. По их подсчетам, только в июле в 12 крупных городах зарегистрировали около 1,5 тысячи избыточных смертей, пишет Reuters.Проведя анализ данных в ряде европейских столиц, исследователи выяснили, что 1,2–1,7 тысячи смертей являются избыточными, то есть вызванными именно воздействием жары.Специалисты также отмечают, что в этом году период высокой температуры начался раньше обычного — еще до конца июля.Обычно жаркая погода фиксируется в начале августа. Такой сдвиг, по мнению исследователей, сильно повлиял на выросшую смертность."Из-за изменения климата стало значительно жарче, чем было бы без него, а это, в свою очередь, делает ситуацию намного опаснее", — объяснил доктор Бен Кларк, исследователь из Имперского колледжа Лондона.Ледниковый период в Европе?Однако есть и совсем негативный прогноз. Сорок четыре ведущих климатолога мира обратились к лидерам северных стран с открытым письмом о приближающейся катастрофе.По сообщению Исландского метеорологического бюро, опубликовавшего обращение на своем сайте, ученые предупреждают о коллапсе ключевых течений Атлантического океана, в том числе и знаменитого Гольфстрима.Первый и самый мощный удар климатической катастрофы придется на пять стран: Данию, Швецию, Норвегию, Финляндию и Исландию. По мнению климатологов, Север Европы ждет значительное похолодание и установление экстремальных погодных условий. Сельское хозяйство северо-запада Европы столкнется с серьезными проблемами.Как видим, точек зрения на последствия изменения климата множество, причем они могут быть диаметрально противоположны, даже принимая все положительные последствия, которые могут быть у нашей страны.Следует помнить, что экономика не вырастет сама собой. Чтобы получить положительный эффект от потепления, нужна национальная политика, которая позволит взять от климатических изменений по максимуму.

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европа, россия, земля