Что произойдет из-за глобального потепления
© AP Photo / Juan Sebastian LobosПоследствия наводнения в аргентинском городе Баия-Бланка
© AP Photo / Juan Sebastian Lobos
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МОСКВА, 24 - РИА Новости, Вадим Минеев. То, что климат на Земле постепенно меняется, уже давно известно научному сообществу. Регулярные метеорологические наблюдения, которые начались еще в середине XIX века, показывают, что каждое последующее десятилетие на планете оказывалось теплее предыдущего.
Метеорологи предупреждают: в нашей стране через 20 лет может стать жарче еще на целый градус. И при грамотной экономической политике изменения климата может принести в бюджет России триллион рублей.
Потепление принесет нашей стране триллионы
По крайней мере, такие цифры фигурируют в докладе о климатической повестке в России Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, разработанном совместно с Фондом Андрея Мельниченко и МИА "Россия сегодня".
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По оценкам учёных, рост среднегодовых температур на 1 градус за 20 лет обеспечит России прибавку к годовому ВВП в размере порядка 1 трлн рублей.
Многие отрасли, согласно докладу, способны извлекать выгоду как из общего потепления (растениеводство, Северный морской путь), так и из реализации политики адаптации, которая формирует спрос на строительные и финансовые услуги.
Это, конечно, не означает, что от глобального потепления мы получим одни только плюсы.
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Негативные моменты глобального потепления, для нашей страны
Рост температуры принесет и множество негативных последствий. Засухи и дефицит воды болезненно ударит по сельскому хозяйству на юге страны.
Из-за глобального потепления растет вероятность паводков и наводнений. В частности, это касается тех регионов, где есть крупные реки, — особенно в северо-восточной части страны.
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Угроза будет исходить и от прогнозируемого большого числа лесных пожаров.
Но, сопоставив ожидаемый ущерб и прогнозируемые выгоды, специалисты из различных министерств и ведомств, которые помогали авторам доклада, пришли к заключению, что положительный эффект в большинстве случаев перевешивает негативные последствия.
Резкий всплеск смертности в Европе
А вот в Европе, которая отчасти уже сталкивается с негативным последствием роста температур, царят совсем не радужные настроения.
Например, группа ученых из Великобритании пришла к выводу, что аномальная жара летом 2025 года привела к резкому росту числа смертей. По их подсчетам, только в июле в 12 крупных городах зарегистрировали около 1,5 тысячи избыточных смертей, пишет Reuters.
© AP Photo / Petros GiannakourisЖара в Греции
© AP Photo / Petros Giannakouris
Жара в Греции
Проведя анализ данных в ряде европейских столиц, исследователи выяснили, что 1,2–1,7 тысячи смертей являются избыточными, то есть вызванными именно воздействием жары.
Специалисты также отмечают, что в этом году период высокой температуры начался раньше обычного — еще до конца июля.
Обычно жаркая погода фиксируется в начале августа. Такой сдвиг, по мнению исследователей, сильно повлиял на выросшую смертность.
© AP Photo / Emilio MorenattiЗасохшее водохранилище Сау в Испании
© AP Photo / Emilio Morenatti
Засохшее водохранилище Сау в Испании
"Из-за изменения климата стало значительно жарче, чем было бы без него, а это, в свою очередь, делает ситуацию намного опаснее", — объяснил доктор Бен Кларк, исследователь из Имперского колледжа Лондона.
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Однако есть и совсем негативный прогноз. Сорок четыре ведущих климатолога мира обратились к лидерам северных стран с открытым письмом о приближающейся катастрофе.
По сообщению Исландского метеорологического бюро, опубликовавшего обращение на своем сайте, ученые предупреждают о коллапсе ключевых течений Атлантического океана, в том числе и знаменитого Гольфстрима.
© Public domainТечение Гольфстрим на карте
© Public domain
Течение Гольфстрим на карте
Первый и самый мощный удар климатической катастрофы придется на пять стран: Данию, Швецию, Норвегию, Финляндию и Исландию. По мнению климатологов, Север Европы ждет значительное похолодание и установление экстремальных погодных условий. Сельское хозяйство северо-запада Европы столкнется с серьезными проблемами.
Как видим, точек зрения на последствия изменения климата множество, причем они могут быть диаметрально противоположны, даже принимая все положительные последствия, которые могут быть у нашей страны.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСбор урожая черной смородины на дачном участке
Сбор урожая черной смородины на дачном участке
Следует помнить, что экономика не вырастет сама собой. Чтобы получить положительный эффект от потепления, нужна национальная политика, которая позволит взять от климатических изменений по максимуму.