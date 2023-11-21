https://ria.ru/20231121/medvedi-1910710603.html
В Приамурье медведи не могут впасть в спячку из-за теплой погоды
В Приамурье медведи не могут впасть в спячку из-за теплой погоды - РИА Новости, 21.11.2023
В Приамурье медведи не могут впасть в спячку из-за теплой погоды
Теплая погода в Приамурье не дает впасть в спячку медведям, некоторые особи еще гуляют, при этом самки уже в конце октября отвели своих медвежат в берлоги,... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T04:43
2023-11-21T04:43
2023-11-21T04:54
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 ноя – РИА Новости. Теплая погода в Приамурье не дает впасть в спячку медведям, некоторые особи еще гуляют, при этом самки уже в конце октября отвели своих медвежат в берлоги, сообщает управление по охране животного мира Амурской области. "Теплый ноябрь мешает спать медведям в Приамурье. В некоторых районах недалеко от берлог до сих пор гуляют полусонные мишки", - говорится в сообщении. Как отмечают специалисты, большинство медведей к этому времени наедают жир на зиму и ложатся спать. Но высокая температура воздуха мешает некоторым особям, и они ходят полусонные рядом с берлогами. А вот у самок с детенышами такой проблемы нет. "Косолапые мамаши увели свои пушистые выводки в берлоги строго по графику - в конце октября. И никакие погодные аномалии их не волнуют", - отмечают в управлении.
https://ria.ru/20231113/chukotka-1909141036.html
амурская область
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амурская область
В Приамурье медведи не могут впасть в спячку из-за теплой погоды
В Амурской области сообщили, что теплая погода мешает медведям впасть в спячку