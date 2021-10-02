https://ria.ru/20211002/rosgidromet-1752774002.html

В Росгидромете рассказали, как тает Северный морской путь

В Росгидромете рассказали, как тает Северный морской путь - РИА Новости, 02.10.2021

В Росгидромете рассказали, как тает Северный морской путь

Две трети акватории арктических морей остаются летом безо льда, поэтому у судов больше вариантов маршрутов, все чаще полярные моря остаются совсем безледными,... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T09:50

2021-10-02T09:50

2021-10-02T09:50

общество

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

чукотское море

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Две трети акватории арктических морей остаются летом безо льда, поэтому у судов больше вариантов маршрутов, все чаще полярные моря остаются совсем безледными, время простой навигации на Северном морском пути выросло на 3-4 недели, сообщили журналистам в Росгидромете.Согласно климатическим моделям, Северный морской путь (СМП) будет полностью очищаться ото льда, а значит судоходство по нему будет круглогодичным и без применения ледокольной проводки к 2050 году. В Росгидромете уточнили, как изменилась ситуация на СМП с прошлого века."Все это в совокупности (наблюдаемые изменения - ред.) позволяет говорить об улучшении ледовых условий в морях на трассе СМП в летний сезон и значительном расширении сроков благоприятного (безледного) навигационного периода в среднем на 3-4 декады", - говорится в сообщении.В Росгидромете уточнили, что характерной чертой наблюдаемых изменений является существенное увеличение интенсивности и смещение сроков очищения морей ото льда в раннюю сторону в последнее десятилетие по сравнению с периодом 70-80-х годов прошлого столетия. Очищение прибрежных и центральных районов морей происходит раньше на 2-2,5 декады.Там также отметили, что очищение морей ото льдов в летний сезон стало более обширным. В 70-80-е годы прошлого столетия акватория арктических морей в летний период очищалась в лучшем случае на треть, то в последнее десятилетие - на две трети. При этом становится возможным использование практически всех стандартных маршрутов плавания (прибрежных, центральных и мористых). В среднем в морях Карском и Лаптевых это событие наступает в конце июля, в Восточно-Сибирском море - в середине августа, в юго-западной части Чукотского моря в начале июля.Как уточнили ученые, повторяется полное очищение акваторий морей ото льдов, которое в среднем стало наступать в начале сентября. Повторяемость полного очищения морей ото льда в Карском и Чукотском морях составляет 90%, в море Лаптевых - 75% и в Восточно-Сибирском море - 60%.Между тем, в ведомстве отметили, что в силу неоднородности распределения ледяного покрова и зависимости его положения от гидрометеорологических условий (ветра, температуры, дрейфа) каждый год, несмотря на легкие ледовые условия, в локальных районах трассы СМП могут возникать сложные ледовые условия. Могут сохраняться сплоченные льды, пятна, языки тяжелых льдов, препятствующих судоходству. Такие условия, как правило, наблюдаются в проливе Вилькицкого и на подходах к нему, в восточной части Восточно-Сибирского моря (в районе Айонского ледяного массива), в котором в 1983 году во льдах было раздавлено судно "Нина Сагайдак".

https://ria.ru/20210904/kamchatka-1748669674.html

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чукотское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), чукотское море