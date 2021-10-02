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В Росгидромете рассказали, как тает Северный морской путь
В Росгидромете рассказали, как тает Северный морской путь - РИА Новости, 02.10.2021
В Росгидромете рассказали, как тает Северный морской путь
Две трети акватории арктических морей остаются летом безо льда, поэтому у судов больше вариантов маршрутов, все чаще полярные моря остаются совсем безледными,... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T09:50
2021-10-02T09:50
общество
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
чукотское море
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Две трети акватории арктических морей остаются летом безо льда, поэтому у судов больше вариантов маршрутов, все чаще полярные моря остаются совсем безледными, время простой навигации на Северном морском пути выросло на 3-4 недели, сообщили журналистам в Росгидромете.Согласно климатическим моделям, Северный морской путь (СМП) будет полностью очищаться ото льда, а значит судоходство по нему будет круглогодичным и без применения ледокольной проводки к 2050 году. В Росгидромете уточнили, как изменилась ситуация на СМП с прошлого века."Все это в совокупности (наблюдаемые изменения - ред.) позволяет говорить об улучшении ледовых условий в морях на трассе СМП в летний сезон и значительном расширении сроков благоприятного (безледного) навигационного периода в среднем на 3-4 декады", - говорится в сообщении.В Росгидромете уточнили, что характерной чертой наблюдаемых изменений является существенное увеличение интенсивности и смещение сроков очищения морей ото льда в раннюю сторону в последнее десятилетие по сравнению с периодом 70-80-х годов прошлого столетия. Очищение прибрежных и центральных районов морей происходит раньше на 2-2,5 декады.Там также отметили, что очищение морей ото льдов в летний сезон стало более обширным. В 70-80-е годы прошлого столетия акватория арктических морей в летний период очищалась в лучшем случае на треть, то в последнее десятилетие - на две трети. При этом становится возможным использование практически всех стандартных маршрутов плавания (прибрежных, центральных и мористых). В среднем в морях Карском и Лаптевых это событие наступает в конце июля, в Восточно-Сибирском море - в середине августа, в юго-западной части Чукотского моря в начале июля.Как уточнили ученые, повторяется полное очищение акваторий морей ото льдов, которое в среднем стало наступать в начале сентября. Повторяемость полного очищения морей ото льда в Карском и Чукотском морях составляет 90%, в море Лаптевых - 75% и в Восточно-Сибирском море - 60%.Между тем, в ведомстве отметили, что в силу неоднородности распределения ледяного покрова и зависимости его положения от гидрометеорологических условий (ветра, температуры, дрейфа) каждый год, несмотря на легкие ледовые условия, в локальных районах трассы СМП могут возникать сложные ледовые условия. Могут сохраняться сплоченные льды, пятна, языки тяжелых льдов, препятствующих судоходству. Такие условия, как правило, наблюдаются в проливе Вилькицкого и на подходах к нему, в восточной части Восточно-Сибирского моря (в районе Айонского ледяного массива), в котором в 1983 году во льдах было раздавлено судно "Нина Сагайдак".
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общество, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), чукотское море
09:50 02.10.2021
 
В Росгидромете рассказали, как тает Северный морской путь

В Росгидромете заявили, что две трети акватории арктических морей остаются летом безо льда

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМорской порт в Дудинке
Морской порт в Дудинке - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Две трети акватории арктических морей остаются летом безо льда, поэтому у судов больше вариантов маршрутов, все чаще полярные моря остаются совсем безледными, время простой навигации на Северном морском пути выросло на 3-4 недели, сообщили журналистам в Росгидромете.
Согласно климатическим моделям, Северный морской путь (СМП) будет полностью очищаться ото льда, а значит судоходство по нему будет круглогодичным и без применения ледокольной проводки к 2050 году. В Росгидромете уточнили, как изменилась ситуация на СМП с прошлого века.
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"Все это в совокупности (наблюдаемые изменения - ред.) позволяет говорить об улучшении ледовых условий в морях на трассе СМП в летний сезон и значительном расширении сроков благоприятного (безледного) навигационного периода в среднем на 3-4 декады", - говорится в сообщении.
В Росгидромете уточнили, что характерной чертой наблюдаемых изменений является существенное увеличение интенсивности и смещение сроков очищения морей ото льда в раннюю сторону в последнее десятилетие по сравнению с периодом 70-80-х годов прошлого столетия. Очищение прибрежных и центральных районов морей происходит раньше на 2-2,5 декады.
Там также отметили, что очищение морей ото льдов в летний сезон стало более обширным. В 70-80-е годы прошлого столетия акватория арктических морей в летний период очищалась в лучшем случае на треть, то в последнее десятилетие - на две трети. При этом становится возможным использование практически всех стандартных маршрутов плавания (прибрежных, центральных и мористых). В среднем в морях Карском и Лаптевых это событие наступает в конце июля, в Восточно-Сибирском море - в середине августа, в юго-западной части Чукотского моря в начале июля.
Как уточнили ученые, повторяется полное очищение акваторий морей ото льдов, которое в среднем стало наступать в начале сентября. Повторяемость полного очищения морей ото льда в Карском и Чукотском морях составляет 90%, в море Лаптевых - 75% и в Восточно-Сибирском море - 60%.
"Важным моментом является более позднее начало осенне-зимних ледовых явлений, связанных с новым ледообразованием и появлением на акватории морей молодых льдов. Начало осенних процессов в среднем стало наступать на 1-2 декады позже среднемноголетних значений", - добавили в Росгидромете.
Между тем, в ведомстве отметили, что в силу неоднородности распределения ледяного покрова и зависимости его положения от гидрометеорологических условий (ветра, температуры, дрейфа) каждый год, несмотря на легкие ледовые условия, в локальных районах трассы СМП могут возникать сложные ледовые условия. Могут сохраняться сплоченные льды, пятна, языки тяжелых льдов, препятствующих судоходству. Такие условия, как правило, наблюдаются в проливе Вилькицкого и на подходах к нему, в восточной части Восточно-Сибирского моря (в районе Айонского ледяного массива), в котором в 1983 году во льдах было раздавлено судно "Нина Сагайдак".
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ОбществоФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Чукотское море
 
 
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