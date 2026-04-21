Крупнейший в мире айсберг разрушился - РИА Новости, 21.04.2026
12:59 21.04.2026 (обновлено: 13:59 21.04.2026)
Крупнейший в мире айсберг разрушился

ААНИИ: крупнейший в мире айсберг А23а раскололся и уменьшился в 100 раз

© Арктический и антарктический институт (ААНИИ)/ВКонтакте
Айсберг А23а раскололся на мелкие части - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© Арктический и антарктический институт (ААНИИ)/ВКонтакте
Айсберг А23а раскололся на мелкие части
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Крупнейший в мире айсберг А23а раскололся на мелкие части и уменьшился в 100 раз по сравнению с изначальным размером.
  • Еще в прошлом году айсберг А23а оставался самым большим в мире, но лишился этого статуса в сентябре, потеряв 99 процентов площади.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Крупнейший в мире айсберг А23а раскололся на мелкие части, сообщил Арктический и антарктический научно-исследовательский институт.
"Крупнейший в мире айсберг А23а, за судьбой которого ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института наблюдали последние 40 лет, завершает свою историю. Ледяной гигант раскололся на мелкие части, потеряв за период своей жизни 99 процентов площади", — говорится в Telegram-канале учреждения.
По словам главного специалиста Центра ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Полины Солощук, еще в прошлом году этот айсберг оставался самым большим в мире, но в сентябре лишился такого статуса. В январе его площадь составляла около 1,3 тысячи квадратных километров, а на сегодняшний день — не превышает 50 квадратных километров.
"Сейчас айсберг А23а продолжает дрейфовать по чистой воде и раскалывается буквально на глазах. За последние три месяца он преодолел расстояние около тысячи километров, пересек границу Южного и Атлантического океанов и находится в районе 49-го градуса южной широты", — добавила Солощук.
А23а откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в 1986 году. На тот момент его площадь составляла 4,17 тысячи квадратных километров, что почти в два раза больше площади Санкт-Петербурга. Более 30 лет айсберг оставался на мели в море Уэдделла, но потом начал движение вдоль береговой линии Антарктиды. К середине ноября 2023-го его вынесло на чистую воду, после чего он продолжил дрейфовать к северу. К началу 2025-го айсберг приблизился к острову Южная Георгия, сел на мель в 80 километрах от него и пробыл там до мая, а затем снова сдвинулся и обогнул остров с восточной стороны.
