Краткий пересказ от РИА ИИ Шельфовые ледники в Антарктиде могут таять быстрее, чем ожидалось, говорится в исследовании, опубликованному в журнале Nature Communications.

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Шельфовые ледники в Антарктиде могут таять быстрее, чем ожидалось, говорится в исследовании, опубликованному в журнале Nature Communications

« "Главным глобальным последствием станет ускорение повышения уровня моря. Антарктида содержит крупнейший потенциальный источник будущего повышения уровня моря", — сказал изданию Daily Mail один из руководителей работы Цинь Чжоу.

Авторы предупреждают, что если антарктический шельф ослабнет или начнет разрушаться, то этот процесс высвободит гигатонны льда, которые сейчас удерживает своеобразный ледяной щит.

По словам ученых, пострадать от гипотетического наводнения могут миллионы людей, поскольку отсутствие ледяного щита может поднять уровень моря на целых 58 метров.