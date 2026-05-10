Ученые предупредили о глобальной катастрофе
04:19 10.05.2026 (обновлено: 10:31 10.05.2026)
Ученые предупредили о глобальной катастрофе

NC: антарктические шельфы могут таять быстрее, чем ожидалось

© РИА Новости / Алексей Куденко
Айсберги у побережья Антарктиды в Тихоокеанком секторе Антарктики
Айсберги у побережья Антарктиды в Тихоокеанком секторе Антарктики. Архивное фото
  Шельфовые ледники в Антарктиде могут таять быстрее, чем ожидалось, говорится в исследовании, опубликованному в журнале Nature Communications.
  Этот процесс может привести к повышению уровня моря на 58 метров.
  Пострадать от гипотетического наводнения могут миллионы людей.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Шельфовые ледники в Антарктиде могут таять быстрее, чем ожидалось, говорится в исследовании, опубликованному в журнале Nature Communications.
«
"Главным глобальным последствием станет ускорение повышения уровня моря. Антарктида содержит крупнейший потенциальный источник будущего повышения уровня моря", — сказал изданию Daily Mail один из руководителей работы Цинь Чжоу.
Авторы предупреждают, что если антарктический шельф ослабнет или начнет разрушаться, то этот процесс высвободит гигатонны льда, которые сейчас удерживает своеобразный ледяной щит.
По словам ученых, пострадать от гипотетического наводнения могут миллионы людей, поскольку отсутствие ледяного щита может поднять уровень моря на целых 58 метров.
Шельфовые ледники — это плавучие или частично опирающиеся на дно ледники, текущие от берега в море, в виде утончающейся к краю плиты, заканчивающейся обрывом. Они представляют собой продолжение наземных ледниковых покровов, реже образуются из-за накопления снега на морском льду и путем цементирования снегом и льдом скоплений айсбергов.
