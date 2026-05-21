"На этом мы не остановимся": Эмери высказался о победе в Лиге Европы

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери заявил, что английский футбольный клуб намерен ставить перед собой новые задачи после победы в Лиге Европы.
В среду "Астон Вилла" обыграла немецкий "Фрайбург" (3:0) в финале Лиги Европы и впервые завоевала этот трофей. В прошлом сезоне под руководством Эмери бирмингемская команда дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов.
"Мы явно и сильно развивались, и этот трофей - награда за это. Моей мечтой, когда я приехал, было играть в Европе, играть в финалах - наш опыт за последние три года привел нас к этому. Болельщики долго этого ждали, и эта победа - для них. Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом", - приводит слова Эмери сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Эмери является единственным тренером, на счету которого пять титулов в Лиге Европы. Помимо "Астон Виллы", испанец трижды побеждал в турнире с "Севильей" и один раз - с "Вильярреалом".
"Это действительно нечто фантастическое. Европа дала нам очень многое, мне самому - тоже. И я всегда очень благодарен за игру в Европе, за каждое соревнование: Лигу конференций, Лигу чемпионов, Лигу Европы, особенно за Лигу Европы. Я благодарен клубам, в которых работал, потому что они показали мне нужный путь. За поддержку, которую я получал в Испании с "Валенсией", "Севильей", "Вильярреалом", здесь - с "Астон Виллой", и, конечно же, за игроков", - добавил экс-тренер московского "Спартака".