Рейтинг@Mail.ru
"На этом мы не остановимся": Эмери высказался о победе в Лиге Европы - РИА Новости Спорт, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:56 21.05.2026
"На этом мы не остановимся": Эмери высказался о победе в Лиге Европы

Тренер Эмери заявил, что "Астон Вилла" не остановится после победы в Лиге Европы

© REUTERS / Isabel InfantesУнаи Эмери
Унаи Эмери - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© REUTERS / Isabel Infantes
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери заявил, что клуб намерен ставить перед собой новые задачи после победы в Лиге Европы.
  • «Астон Вилла» обыграла «Фрайбург» со счетом 3:0 в финале Лиги Европы и впервые завоевала этот трофей.
  • Унаи Эмери является единственным тренером, на счету которого пять титулов в Лиге Европы.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери заявил, что английский футбольный клуб намерен ставить перед собой новые задачи после победы в Лиге Европы.
В среду "Астон Вилла" обыграла немецкий "Фрайбург" (3:0) в финале Лиги Европы и впервые завоевала этот трофей. В прошлом сезоне под руководством Эмери бирмингемская команда дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов.
«
"Мы явно и сильно развивались, и этот трофей - награда за это. Моей мечтой, когда я приехал, было играть в Европе, играть в финалах - наш опыт за последние три года привел нас к этому. Болельщики долго этого ждали, и эта победа - для них. Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом", - приводит слова Эмери сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Эмери является единственным тренером, на счету которого пять титулов в Лиге Европы. Помимо "Астон Виллы", испанец трижды побеждал в турнире с "Севильей" и один раз - с "Вильярреалом".
"Это действительно нечто фантастическое. Европа дала нам очень многое, мне самому - тоже. И я всегда очень благодарен за игру в Европе, за каждое соревнование: Лигу конференций, Лигу чемпионов, Лигу Европы, особенно за Лигу Европы. Я благодарен клубам, в которых работал, потому что они показали мне нужный путь. За поддержку, которую я получал в Испании с "Валенсией", "Севильей", "Вильярреалом", здесь - с "Астон Виллой", и, конечно же, за игроков", - добавил экс-тренер московского "Спартака".
Футболисты Астон Виллы - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Победитель ЛЕ надеется выпить с принцем Уильямом и "выпотрошить его карту"
Вчера, 01:47
 
ФутболСпортУнаи ЭмериСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)Астон ВиллаСевильяВильярреалЛига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Локомотив
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Аякс
    Гронинген
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    Норвегия
    6
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Латвия
    Финляндия
    1
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Швейцария
    Великобритания
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Дания
    Словакия
    1
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала