Рейтинг@Mail.ru
"Это ваше время". Венгер поздравил "Арсенал" с долгожданным чемпионством - РИА Новости Спорт, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:53 20.05.2026
"Это ваше время". Венгер поздравил "Арсенал" с долгожданным чемпионством

Арсен Венгер поздравил лондонский "Арсенал" с первым чемпионством за 22 года

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкГлавный тренер ФК "Арсенал" Арсен Венгер
Главный тренер ФК Арсенал Арсен Венгер - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арсен Венгер поздравил «Арсенал» с завоеванием первого за 22 года чемпионского титула Английской премьер-лиги.
  • «Арсенал» стал победителем турнира досрочно после того, как «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» в гостевом матче 37-го тура чемпионата Англии.
  • «Арсенал» выиграл национальное первенство в 14-й раз в истории.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Бывший главный тренер лондонского футбольного клуба "Арсенал" Арсен Венгер поздравил команду с завоеванием первого за 22 года чемпионского титула Английской премьер-лиги (АПЛ).
Во вторник вечером "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Борнмутом" в гостевом матче 37-го тура чемпионата Англии, вследствие чего победителем турнира досрочно стал "Арсенал". Это его первое чемпионство с сезона-2003/04. Тогда команду к трофею без единого поражения в АПЛ привел Венгер. Кроме того, француз еще дважды выигрывал чемпионат Англии с "канонирами".
«
"Вы это сделали. Чемпионы продолжают свой путь, когда другие останавливаются. Это ваше время. А теперь идите и наслаждайтесь каждым моментом", - сказал Венгер в видео, опубликованном на странице "Арсенала" в соцсети X.
"Арсенал" выиграл национальное первенство в 14-й раз в истории. Чаще в чемпионате Англии побеждали только "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", в активе которых по 20 титулов.
Хосеп Гвардиола - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
"Они заслужили, но мы вернемся": Гвардиола поздравил "Арсенал" с титулом
00:56
 
ФутболСпортАрсен ВенгерАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Арсенал (Лондон)Манчестер СитиБорнмут
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    У. Гастон
    К. Хачанов
    636
    367
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    4
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    УНИКС
    81
    77
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Словения
    Словакия
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Борнмут
    Манчестер Сити
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Тоттенхэм
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    M. Lajal
    Р. Сафиуллин
    44
    66
  • Теннис
    Завершен
    Л. Стефанини
    А. Чараева
    67
    45
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала