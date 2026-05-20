"Это ваше время". Венгер поздравил "Арсенал" с долгожданным чемпионством

Во вторник вечером "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Борнмутом" в гостевом матче 37-го тура чемпионата Англии, вследствие чего победителем турнира досрочно стал "Арсенал". Это его первое чемпионство с сезона-2003/04. Тогда команду к трофею без единого поражения в АПЛ привел Венгер. Кроме того, француз еще дважды выигрывал чемпионат Англии с "канонирами".