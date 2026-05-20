"Это ваше время". Венгер поздравил "Арсенал" с долгожданным чемпионством

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Бывший главный тренер лондонского футбольного клуба "Арсенал" Арсен Венгер поздравил команду с завоеванием первого за 22 года чемпионского титула Английской премьер-лиги (АПЛ).
Во вторник вечером "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Борнмутом" в гостевом матче 37-го тура чемпионата Англии, вследствие чего победителем турнира досрочно стал "Арсенал". Это его первое чемпионство с сезона-2003/04. Тогда команду к трофею без единого поражения в АПЛ привел Венгер. Кроме того, француз еще дважды выигрывал чемпионат Англии с "канонирами".
"Вы это сделали. Чемпионы продолжают свой путь, когда другие останавливаются. Это ваше время. А теперь идите и наслаждайтесь каждым моментом", - сказал Венгер в видео, опубликованном на странице "Арсенала" в соцсети X.
"Арсенал" выиграл национальное первенство в 14-й раз в истории. Чаще в чемпионате Англии побеждали только "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", в активе которых по 20 титулов.