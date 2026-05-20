Апелляцию "Саутгемптона" на исключение из плей-офф за выход в АПЛ отклонили

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Арбитражная комиссия Английской футбольной лиги (EFL) отклонила апелляцию "Саутгемптона" и подтвердила исключение клуба из состава участников плей-офф Чемпионшипа за выход в Английскую премьер-лигу (АПЛ), сообщается на сайте организации.

Комиссия оставила в силе наложенные ранее санкции за несанкционированную съемку тренировок соперников. До этого независимая дисциплинарная комиссия, помимо исключения, наказала клуб снятием четырех очков в турнирной таблице Чемпионшипа сезона-2026/27 и вынесла выговор по всем предъявленным обвинениям.