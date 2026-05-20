Апелляцию "Саутгемптона" на исключение из плей-офф за выход в АПЛ отклонили - РИА Новости Спорт, 20.05.2026
23:48 20.05.2026
Апелляцию "Саутгемптона" на исключение из плей-офф за выход в АПЛ отклонили

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арбитражная комиссия Английской футбольной лиги отклонила апелляцию «Саутгемптона» и подтвердила исключение клуба из состава участников плей-офф Чемпионшипа за выход в Английскую премьер-лигу.
  • Клуб «Саутгемптон» признан виновным в несанкционированной съемке тренировок соперников.
  • В финале плей-офф соперником «Халл Сити» вместо «Саутгемптона» станет «Мидлсбро».
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Арбитражная комиссия Английской футбольной лиги (EFL) отклонила апелляцию "Саутгемптона" и подтвердила исключение клуба из состава участников плей-офф Чемпионшипа за выход в Английскую премьер-лигу (АПЛ), сообщается на сайте организации.
Комиссия оставила в силе наложенные ранее санкции за несанкционированную съемку тренировок соперников. До этого независимая дисциплинарная комиссия, помимо исключения, наказала клуб снятием четырех очков в турнирной таблице Чемпионшипа сезона-2026/27 и вынесла выговор по всем предъявленным обвинениям.
"Хотя мы полностью осознаем серьезность этого вопроса и пристальное внимание, которое последовало за ним, клуб неизменно считал первоначальные спортивные санкции несоразмерными, и это мнение широко разделяли многие в футбольном сообществе в течение последних 24 часов. Футбольный клуб "Саутгемптон" имеет славную историю и прочные основы, но очевидно, что сейчас необходимо восстановить доверие. Эта работа начинается немедленно. Клуб тщательно проанализирует события, которые привели к этой ситуации, извлечет из них уроки и предпримет необходимые шаги для ответственного продвижения вперед", - говорится в заявлении на сайте клуба.
Ранее "Мидлсбро", уступивший "Саутгемптону" (0:0, 1:2) по сумме двух встреч в полуфинале плей-офф, направил жалобу в EFL с обвинениями в шпионаже и съемке тренировочного процесса, после чего организация начала расследование инцидента. Подчеркивается, что в "Саутгемптоне" признали нарушения, которые также были выявлены перед матчами Чемпионшипа против клубов "Оксфорд Юнайтед" в декабре 2025 года и "Ипсвич Таун" в апреле 2026 года.
В финале плей-офф соперником "Халл Сити" вместо "Саутгемптона" станет "Мидлсбро". Встреча пройдет 23 мая в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
"Мидлсбро" призвал снять "Саутгемптон" с финала плей-офф за выход в АПЛ
