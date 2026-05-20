15:02 20.05.2026 (обновлено: 15:30 20.05.2026)
Хави хочет стать тренером "Бенфики", пишут СМИ

Record: бывший тренер "Барселоны" Хави может заменить Моуринью в "Бенфике"

Бывший тренер "Барселоны" Хави. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хави входит в число претендентов на пост главного тренера португальской "Бенфики" после ухода Жозе Моуринью.
  • В руководстве "Бенфики" также рассматривают варианты с назначением Андони Ираолы и Тьяго Мотты.
  • Моуринью займет пост главного тренера мадридского футбольного клуба "Реал" по окончании сезона.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Ранее возглавлявший испанскую "Барселону" Хави входит в число претендентов на пост главного тренера португальской "Бенфики" после ухода Жозе Моуринью, сообщает Record.
Ранее инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X сообщил, что Моуринью займет пост главного тренера мадридского футбольного клуба "Реал" по окончании сезона. Сообщалось, что стороны устно согласовали контракт и ожидают подписания документов. Срок соглашения с португальским специалистом составит два года. Моуринью приедет в Мадрид после матча 38-го тура Ла Лиги с "Атлетиком", который пройдет 23 мая. Тренер приступит к работе после завершения текущего сезона.
По информации издания, в руководстве "Бенфики" также рассматривают варианты с назначением испанца Андони Ираолы, который покинет английский "Борнмут" по окончании сезона и итальянца Тьяго Мотты, последним местом работы которого был туринский "Ювентус".
Хави возглавлял "Барселону" с 2021 по 2024 год, с ним команда выиграла чемпионат Испании в сезоне-2022/23 и завоевала Суперкубок в 2023-м.
