Дзюба приступил к тренировочному процессу вместе с "Акроном"

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба приступил к тренировочному процессу вместе с командой, решение о его участии в первом переходном матче за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2026/27 с волгоградским "Ротором" будет принимать тренерский штаб, сообщили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба.