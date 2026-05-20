Дзюба приступил к тренировочному процессу вместе с "Акроном"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Артем Дзюба приступил к тренировочному процессу вместе с футбольным клубом «Акрон».
- Решение об участии Дзюбы в первом переходном матче за право сыграть в РПЛ в сезоне 2026/27 будет принимать тренерский штаб.
- Дзюбе 37 лет, он перешел в тольяттинский клуб осенью 2024 года, его контракт с «Акроном» рассчитан до лета 2026 года.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба приступил к тренировочному процессу вместе с командой, решение о его участии в первом переходном матче за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2026/27 с волгоградским "Ротором" будет принимать тренерский штаб, сообщили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба.
"Акрон" 20 мая на выезде сыграет против "Ротора". Дзюба был заменен во втором тайме домашнего матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара" (0:1), который прошел 4 мая. Сообщалось, что форвард получил мышечное повреждение задней поверхности бедра.
"Артем Дзюба приступил к тренировочному процессу. Что касается его участия в предстоящем матче, то это решение будет принимать тренерский штаб ближе к игре. Сейчас команда уже находится в Волгограде, готовится в матчу, все отлично", - сообщили в пресс-службе.
Дзюбе 37 лет. Он перешел в тольяттинский клуб осенью 2024 года. Его контракт с "Акроном" рассчитан до лета 2026 года. Ранее он допустил, что сезон-2025/26 не станет для него последним в карьере игрока. В разные годы он выступал за московский "Спартак", "Томь", "Ростов", петербургский "Зенит", тульский "Арсенал", московский "Локомотив" и турецкий клуб "Адана Демирспор". Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На клубном уровне нападающий с "Зенитом" по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды завоевал Кубок страны.