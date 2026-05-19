Футбол
15:08 19.05.2026
В РФС рассказали, когда появятся новые билеты на финал Кубка России

Дополнительная квота билетов на суперфинал поступит в продажу в ближайшие дни

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Дополнительная квота билетов на суперфинал Кубка России по футболу в Лужниках поступит в продажу в ближайшие два дня, сообщил РИА Новости директор департамента мероприятий и коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин.
Суперфинал Кубка России по футболу между "Спартаком" и "Краснодаром" пройдет 24 мая в Москве на стадионе "Лужники". Продажа билетов стартовала 14 мая.
«
"В ближайшие два дня в открытую продажу поступит дополнительная квота. После этого билеты будут распроданы полностью. Перепродажа билетов по завышенным ценам на текущий момент не регулируется законодательством. За эти дни суммарный зафиксированный спрос на все категории билетов - от верхнего яруса до VIP-лож - примерно в десять раз превысил доступное предложение. И это, наверное, лучший показатель того, чем Кубок страны становится для российского футбола", - сказал Терешин, слова которого РИА Новости предоставила пресс-служба РФС.
Билеты на суперфинал продаются поэтапно. "Поступали предложения выпускать все билеты единовременно. Поэтапный выпуск сделан намеренно: он дает возможность приобрести билеты болельщикам, которые не отслеживали старт продаж в первые часы. При единовременном выпуске вся квота открытой продажи была бы исчерпана в первый же день", - рассказал он.
Меньше, чем через час после старта продаж, реализация билетов была приостановлена. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекс Афиши" сбой произошел из-за рекордного спроса.
"По данным "Яндекс Афиши", совокупный объем обращений в пиковые моменты составлял 20 000 запросов в секунду - нагрузка, сопоставимая с продажами на крупнейшие концертные события. В отдельные минуты количество запросов превышало стандартный часовой объем продаж всех событий по стране. Оператор заблаговременно увеличил серверные мощности, однако фактический спрос в первые минуты превысил прогнозы. Для понимания масштаба: в день старта продаж матчевый лендинг посетили 607 000 человек за сутки", - отметил Терешин.
