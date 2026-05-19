CМИ узнали, кто станет новым главным тренером "Манчестер Сити"
11:39 19.05.2026 (обновлено: 11:43 19.05.2026)
CМИ узнали, кто станет новым главным тренером "Манчестер Сити"

Мареска сменит Гвардиолу на посту главного тренера "Манчестер Сити"

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Итальянец Энцо Мареска сменит испанца Хосепа Гвардиолу в качестве главного тренера английского футбольного клуба "Манчестер Сити", сообщает talkSPORT.
По информации источника, Гвардиола покинет английский клуб по окончании недели. Его сменщиком станет Мареска, который с начала сезона до января работал в "Челси". Отмечается, что у "Манчестер Сити" есть устная договоренность со специалистом, контракт будет рассчитан на три года.
Итальянцем также интересовались другие клубы Английской премьер-лиги (АПЛ), Ла Лиги и Серии А. "Манчестер Сити" вел переговоры с тренером, пока тот еще был в "Челси".
Мареске 46 лет, он работал в тренерском штабе Гвардиолы в "Манчестер Сити" в сезоне-2022/23, после чего провел сезон в "Лестере" и вывел его в АПЛ. В "Челси" он провел полтора сезона, выиграв с клубом Лигу конференций и клубный чемпионат мира. Также он являлся главным тренером итальянской "Пармы" и входил в штабы "Асколи", "Севильи" и "Вест Хэма".
