Тренер "Зенита" прокомментировал победу команды на ЧР

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тренер футбольного клуба "Зенит" Вильям де Оливейра заявил РИА Новости, что Санкт-Петербург заслужил чемпионство.

В воскресенье " Зенит " обыграл " Ростов " (1:0) в матче 30-го тура и в седьмой раз за последние восемь лет стал чемпионом России . Чествование победителей пройдет в понедельник на Малой Конюшенной улице (начало - 18:00 мск).

"Тяжелый сезон для нас, очень непростой, но в итоге мы добились трофея - это было для нас самым главным. Наша команда, наши болельщики и наш тренерский штаб заслуживали этого, город заслужил это. Будем отмечать! Приедем в Питер и там тоже будем праздновать", - сказал де Оливейра.

По числу чемпионских титулов в чемпионатах страны в постсоветской истории "сине-бело-голубые" опередили " Спартак " - 11 титулов против 10.

"Приятно обойти "Спартак". Передавать ничего не буду. Мы - "Зенит" и всегда ставим максимальные задачи. За восемь сезонов, что работаем здесь, мы всего добились. Это сумасшедший результат. В следующем сезоне тоже будем бороться", - отметил собеседник агентства.