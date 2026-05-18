Тренер "Зенита" прокомментировал победу команды на ЧР

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тренер футбольного клуба "Зенит" Вильям де Оливейра заявил РИА Новости, что Санкт-Петербург заслужил чемпионство.
"Тяжелый сезон для нас, очень непростой, но в итоге мы добились трофея - это было для нас самым главным. Наша команда, наши болельщики и наш тренерский штаб заслуживали этого, город заслужил это. Будем отмечать! Приедем в Питер и там тоже будем праздновать", - сказал де Оливейра.
По числу чемпионских титулов в чемпионатах страны в постсоветской истории "сине-бело-голубые" опередили "Спартак" - 11 титулов против 10.
"Приятно обойти "Спартак". Передавать ничего не буду. Мы - "Зенит" и всегда ставим максимальные задачи. За восемь сезонов, что работаем здесь, мы всего добились. Это сумасшедший результат. В следующем сезоне тоже будем бороться", - отметил собеседник агентства.
В 2025 году, когда "Зенит" отмечал столетие клуба, команда впервые с сезона-2017/18 не выиграла ни чемпионат, ни Кубок России. После этого руководство "сине-бело-голубых" заявило, что юбилейным для клуба является сезон-2025/26.