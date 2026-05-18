15:53 18.05.2026 (обновлено: 15:55 18.05.2026)
Флик продлил контракт с "Барселоной" до 2028 года

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Испанский футбольный клуб "Барселона" на официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды немцем Ханс-Дитер Фликом.
Новое соглашение 61-летнего специалиста рассчитано до лета 2028 года с опцией продления на один сезон.
Флик возглавляет каталонцев с лета 2024 года. Под руководством немца "Барселона" дважды выиграла чемпионат Испании, один раз - Кубок, а также дважды - Суперкубок страны. Ранее Флик возглавлял немецкую "Баварию", с которой дважды стал чемпионом Германии, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, а также Кубок и Суперкубок Германии.
