10:38 16.05.2026 (обновлено: 10:43 16.05.2026)
Хаби Алонсо близок к назначению в "Челси", пишут СМИ

Talksport: экс-тренер "Реала" Алонсо близок к назначению в "Челси"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо в скором времени может возглавить лондонский футбольный клуб «Челси».
  • Стороны находятся на заключительной стадии переговоров, о назначении может быть объявлено после финала Кубка Англии.
  • «Челси» также рассматривал на должность тренеров клубов Английской премьер-лиги: Марко Силву, Андони Ираолу, Оливера Гласнера и бывшего тренера бразильского «Фламенго» Филипе Луиса.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Бывший главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо в скором времени может возглавить лондонский футбольный клуб "Челси", сообщает Talksport.
По информации источника, стороны находятся на заключительной стадии переговоров. О назначении 44-летнего испанца может быть объявлено после финала Кубка Англии, в котором "Челси" в субботу сыграет с "Манчестер Сити".
Отмечается, что клуб также рассматривал на должность тренеров клубов Английской премьер-лиги (АПЛ): Марко Силву ("Фулхэм"), Андони Ираолу ("Борнмут"), Оливера Гласнера ("Кристал Пэлас") и бывшего тренера бразильского "Фламенго" Филипе Луиса.
Работавший с начала сезона в "Реале" Алонсо покинул клуб 12 января. До этого он три года возглавлял немецкий "Байер", с которым выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.
ФутболСпортХаби АлонсоФилипе ЛуисАндони ИраолаРеал МадридЧелсиАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Кубок АнглииМанчестер СитиСуперкубок Германии
 
