Хаби Алонсо близок к назначению в "Челси", пишут СМИ

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Бывший главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо в скором времени может возглавить лондонский футбольный клуб "Челси", сообщает Talksport.
По информации источника, стороны находятся на заключительной стадии переговоров. О назначении 44-летнего испанца может быть объявлено после финала Кубка Англии, в котором "Челси" в субботу сыграет с "Манчестер Сити".
Отмечается, что клуб также рассматривал на должность тренеров клубов Английской премьер-лиги (АПЛ): Марко Силву ("Фулхэм"), Андони Ираолу ("Борнмут"), Оливера Гласнера ("Кристал Пэлас") и бывшего тренера бразильского "Фламенго" Филипе Луиса.
Работавший с начала сезона в "Реале" Алонсо покинул клуб 12 января. До этого он три года возглавлял немецкий "Байер", с которым выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.
