Левандовский назвал игру за "Барселону" испытанием и ушел из клуба

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Польский нападающий Роберт Левандовский заявил, что покинет футбольный клуб «Барселона» после завершения текущего сезона.
- СМИ сообщали, что Левандовский перейдет в саудовский клуб «Аль-Хиляль», который предложил ему контракт с зарплатой в 90 миллионов евро в год.
- В составе «Барселоны» Левандовский трижды стал чемпионом Ла Лиги, завоевал Кубок Испании и три Суперкубка Испании.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Польский нападающий Роберт Левандовский заявил, что покинет испанский футбольный клуб "Барселона" после завершения текущего сезона.
Ранее СМИ сообщали, что 37-летний форвард перейдет в саудовский "Аль-Хиляль", который предложил ему контракт с зарплатой в 90 миллионов евро в год.
"После четырех лет, полных испытаний и тяжелой работы, пришло время двигаться дальше. Я ухожу с ощущением, что миссия завершена. Четыре сезона и три чемпионства. Я никогда не забуду любовь, которую я получил от фанатов с моих первых дней. Спасибо всем, кого я встретил на пути в течение этих прекрасных четырех лет", - написал Левандовский в Instagram*.
