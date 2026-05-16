14:18 16.05.2026 (обновлено: 14:25 16.05.2026)
Левандовский назвал игру за "Барселону" испытанием и ушел из клуба

  • Польский нападающий Роберт Левандовский заявил, что покинет футбольный клуб «Барселона» после завершения текущего сезона.
  • СМИ сообщали, что Левандовский перейдет в саудовский клуб «Аль-Хиляль», который предложил ему контракт с зарплатой в 90 миллионов евро в год.
  • В составе «Барселоны» Левандовский трижды стал чемпионом Ла Лиги, завоевал Кубок Испании и три Суперкубка Испании.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Польский нападающий Роберт Левандовский заявил, что покинет испанский футбольный клуб "Барселона" после завершения текущего сезона.
Ранее СМИ сообщали, что 37-летний форвард перейдет в саудовский "Аль-Хиляль", который предложил ему контракт с зарплатой в 90 миллионов евро в год.
"После четырех лет, полных испытаний и тяжелой работы, пришло время двигаться дальше. Я ухожу с ощущением, что миссия завершена. Четыре сезона и три чемпионства. Я никогда не забуду любовь, которую я получил от фанатов с моих первых дней. Спасибо всем, кого я встретил на пути в течение этих прекрасных четырех лет", - написал Левандовский в Instagram*.
Поляк перешел в "Барселону" из немецкой "Баварии" летом 2022 года за 45 миллионов евро. В составе "сине-гранатовых" он трижды стал чемпионом Ла Лиги, завоевал Кубок Испании и три Суперкубка Испании. ФИФА дважды признавала поляка лучшим футболистом года (2020, 2021).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
