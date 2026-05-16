Сборная Канады разгромила итальянцев в матче чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Сборная Канады обыграла команду Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.
Встреча группы B во Фрибуре завершилась со счетом 6:0 (3:0, 3:0, 0:0). В составе канадской сборной дубль оформил Маклин Селебрини (17-я, 23-я минуты), также отличились Дилан Холлоуэй (10), Фрэйзер Минтен (11), Эван Бушар (39), Райан О'Райли (39).
16 мая 2026 • начало в 17:20
Завершен
09:21 • Дилан Холлоуэй
10:08 • Фрейзер Минтен
(Коннор Браун, Дэнтон Матейчук)
16:56 • Macklin Celebrini
(Porter Martone, Дарнелл Нерс)
22:09 • Macklin Celebrini
38:14 • Эван Бушар
(Macklin Celebrini, Габриэль Виларди)
38:39 • Райан О'Райлли
Сборная Канады одержала вторую победу подряд со старта турнира. Для итальянцев эта игра стала первой на чемпионате мира.
В следующем матче канадцы 18 мая сыграют с датчанами, а сборная Италии в воскресенье встретится со словаками.
Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.