20:08 16.05.2026
Сборная Канады разгромила итальянцев в матче чемпионата мира по хоккею

  • Сборная Канады разгромила команду Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею со счетом 6:0.
  • Для сборной Италии эта игра стала первой на чемпионате мира.
  • В другом матче группы A сборная Финляндии обыграла венгров со счетом 4:1 и одержала вторую победу на турнире.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Сборная Канады обыграла команду Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.
Встреча группы B во Фрибуре завершилась со счетом 6:0 (3:0, 3:0, 0:0). В составе канадской сборной дубль оформил Маклин Селебрини (17-я, 23-я минуты), также отличились Дилан Холлоуэй (10), Фрэйзер Минтен (11), Эван Бушар (39), Райан О'Райли (39).
Чемпионат мира по хоккею
16 мая 2026 • начало в 17:20
Завершен
Италия
0 : 6
Канада
09:21 • Дилан Холлоуэй
(Джон Таварес, Райан О'Райлли)
10:08 • Фрейзер Минтен
(Коннор Браун, Дэнтон Матейчук)
16:56 • Macklin Celebrini
(Porter Martone, Дарнелл Нерс)
22:09 • Macklin Celebrini
(Дилан Козенс, Сидней Кросби)
38:14 • Эван Бушар
(Macklin Celebrini, Габриэль Виларди)
38:39 • Райан О'Райлли
(Джон Таварес, Дилан Холлоуэй)
Сборная Канады одержала вторую победу подряд со старта турнира. Для итальянцев эта игра стала первой на чемпионате мира.
В следующем матче канадцы 18 мая сыграют с датчанами, а сборная Италии в воскресенье встретится со словаками.
В другом матче группы A сборная Финляндии обыграла венгров со счетом 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) и одержала вторую победу на турнире. Команда Венгрии провела первую встречу на чемпионате мира.
Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
  • Футбол
    Завершен
    Ротор
    Чайка
    5
    0
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Д. Медведев
    656
    274
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Манчестер Сити
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Хоффенхайм
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    РБ Лейпциг
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Кельн
    5
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Италия
    Канада
    0
    6
