"Ливерпуль" проиграл "Астон Вилле" в матче 37-го тура чемпионата Англии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Астон Вилла» обыграла «Ливерпуль» в матче 37-го тура чемпионата Англии со счетом 4:2.
- Олли Уоткинс оформил дубль в составе «Астон Виллы», а Вирджил ван Дейк забил два мяча за «Ливерпуль».
- «Астон Вилла» вышла на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии и гарантировала себе участие в Лиге чемпионов в сезоне-2026/27.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Бирмингемская "Астон Вилла" на своем поле обыграла "Ливерпуль" в матче предпоследнего, 37-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Бирмингеме завершилась со счетом 4:2. В составе победителей дубль оформил Олли Уоткинс (57-я, 73-я минуты), также отличились Морган Роджерс (42) и Джон Макгинн (89). У "Ливерпуля" два мяча забил Вирджил ван Дейк (52, 90+2).
15 мая 2026 • начало в 22:00
Завершен
42’ • Морган Роджерс
57’ • Олли Уоткинс
(Морган Роджерс)
73’ • Олли Уоткинс
89’ • Джон Макгинн
52’ • Вирджил ван Дейк
90’ • Вирджил ван Дейк
На 73-й минуте на поле вышел нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, который пропустил два последних матча из-за травмы. Для египтянина это последний сезон в составе команды.
"Астон Вилла" впервые с октября 2020 года обыграла "Ливерпуль". Команда из Бирмингема прервала серию из трех матчей без побед и вышла на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 62 очка. Клуб гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в сезоне-2026/27. "Ливерпуль" не смог выиграть третий матч подряд и опустился на пятую позицию с 59 баллами.
В заключительном туре чемпионата Англии "Астон Вилла" 24 мая на выезде встретится с "Манчестер Сити", "Ливерпуль" в тот же день примет "Брентфорд".
