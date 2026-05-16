"Ливерпуль" проиграл "Астон Вилле" в матче 37-го тура чемпионата Англии - РИА Новости Спорт, 16.05.2026
00:11 16.05.2026
"Ливерпуль" проиграл "Астон Вилле" в матче 37-го тура чемпионата Англии

  • «Астон Вилла» обыграла «Ливерпуль» в матче 37-го тура чемпионата Англии со счетом 4:2.
  • Олли Уоткинс оформил дубль в составе «Астон Виллы», а Вирджил ван Дейк забил два мяча за «Ливерпуль».
  • «Астон Вилла» вышла на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии и гарантировала себе участие в Лиге чемпионов в сезоне-2026/27.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Бирмингемская "Астон Вилла" на своем поле обыграла "Ливерпуль" в матче предпоследнего, 37-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Бирмингеме завершилась со счетом 4:2. В составе победителей дубль оформил Олли Уоткинс (57-я, 73-я минуты), также отличились Морган Роджерс (42) и Джон Макгинн (89). У "Ливерпуля" два мяча забил Вирджил ван Дейк (52, 90+2).
Английская премьер-лига (АПЛ)
15 мая 2026 • начало в 22:00
Завершен
Астон Вилла
4 : 2
Ливерпуль
42‎’‎ • Морган Роджерс
(Люка Динь)
57‎’‎ • Олли Уоткинс
(Морган Роджерс)
73‎’‎ • Олли Уоткинс
89‎’‎ • Джон Макгинн
(Олли Уоткинс)
52‎’‎ • Вирджил ван Дейк
(Доминик Собослаи)
90‎’‎ • Вирджил ван Дейк
(Доминик Собослаи)
На 73-й минуте на поле вышел нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, который пропустил два последних матча из-за травмы. Для египтянина это последний сезон в составе команды.
"Астон Вилла" впервые с октября 2020 года обыграла "Ливерпуль". Команда из Бирмингема прервала серию из трех матчей без побед и вышла на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 62 очка. Клуб гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в сезоне-2026/27. "Ливерпуль" не смог выиграть третий матч подряд и опустился на пятую позицию с 59 баллами.
В заключительном туре чемпионата Англии "Астон Вилла" 24 мая на выезде встретится с "Манчестер Сити", "Ливерпуль" в тот же день примет "Брентфорд".
