Неймар получил итальянское гражданство, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 15.05.2026
14:30 15.05.2026
Неймар получил итальянское гражданство, пишут СМИ

Журналист Скира: Неймар получил итальянское гражданство

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФутболист Неймар
Футболист Неймар. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Неймар получил гражданство Италии, сообщил журналист Николо Скира.
  • По его информации, процедуру завершили в пятницу при помощи юриста Эмилиано Нитти.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Бразильский футболист "Сантоса" Неймар получил гражданство Италии, сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х.
По информации источника, процедура получения гражданства была завершена в пятницу при помощи юриста Эмилиано Нитти.
Неймару 34 года, с 79 голами в 128 матчах он является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. Помимо "Сантоса", воспитанником которого он является, нападающий выступал за испанскую "Барселону", французский "Пари Сен-Жермен" и саудовский "Аль-Хиляль".
