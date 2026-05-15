Неймар получил итальянское гражданство, пишут СМИ

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Бразильский футболист "Сантоса" Неймар получил гражданство Италии, сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х.
По информации источника, процедура получения гражданства была завершена в пятницу при помощи юриста Эмилиано Нитти.
Неймару 34 года, с 79 голами в 128 матчах он является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. Помимо "Сантоса", воспитанником которого он является, нападающий выступал за испанскую "Барселону", французский "Пари Сен-Жермен" и саудовский "Аль-Хиляль".