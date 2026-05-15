Мбаппе саркастично высказался о непопадании в состав "Реала"

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Футболист мадридского "Реала" Килиан Мбаппе после непопадания в стартовый состав на матч с "Овьедо" заявил, что главный тренер Альваро Арбелоа считает его четвертым выбором на место нападающего в команде.

В четверг " Реал " обыграл со счетом 2:0 "Овьедо" в 36-м туре чемпионата Испании Мбаппе начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 69-й минуте, отметившись голевой передачей. Француз в текущем сезоне провел 42 матча в различных турнирах, забив 41 мяч. Он является лучшим бомбардиром чемпионата Испании (24 мяча) и Лиги чемпионов (15).

"Я на 100% в порядке. Я не играл, потому что тренер сказал мне, что я четвертый нападающий в команде после Винисиуса, Гонсало (Гарсии) и (Франко) Мастантуоно. Я был готов выйти в стартовом составе, но это его решение, и его всегда нужно уважать. Я не злюсь. Я очень счастлив в Мадриде. С чего бы мне уходить из клуба?" - приводит слова Мбаппе из разговора с журналистами после матча Marca.

Арбелоа возглавил команду 12 января, сменив в должности Хаби Алонсо , работавшего в клубе со старта сезона.

"Мы хорошо начали сезон, у нас было все. Потом во второй половине мы все потеряли. Это очень больно, потому что у нас была структура и стиль игры, но мы все это упустили. Мы должны принять критику и вернуться сильнее в следующем году. Мы не выиграли ни одного титула. Это больно, потому что у нас была возможность играть лучше, мы показали это в первой части сезона. У меня отличные отношения с Хаби Алонсо, он будет отличным тренером. Но это в прошлом, и мы должны смотреть вперед", - отметил Мбаппе.