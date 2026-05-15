Мбаппе саркастично высказался о непопадании в состав "Реала" - РИА Новости Спорт, 15.05.2026
08:43 15.05.2026
Мбаппе саркастично высказался о непопадании в состав "Реала"

Мбаппе заявил, что Арбелоа считает его четвертым нападающим в "Реале"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Килиан Мбаппе заявил, что главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа считает его четвертым выбором на место нападающего в команде.
  • В 36-м туре чемпионата Испании «Реал» обыграл «Овьедо» со счетом 2:0, Мбаппе начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 69-й минуте, отметившись голевой передачей.
  • Мбаппе подчеркнул, что у него нет проблем с тренером Арбелоа и что он должен играть лучше, чтобы опережать других игроков за место в основе.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Футболист мадридского "Реала" Килиан Мбаппе после непопадания в стартовый состав на матч с "Овьедо" заявил, что главный тренер Альваро Арбелоа считает его четвертым выбором на место нападающего в команде.
В четверг "Реал" обыграл со счетом 2:0 "Овьедо" в 36-м туре чемпионата Испании, Мбаппе начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 69-й минуте, отметившись голевой передачей. Француз в текущем сезоне провел 42 матча в различных турнирах, забив 41 мяч. Он является лучшим бомбардиром чемпионата Испании (24 мяча) и Лиги чемпионов (15).
Чемпионат Испании по футболу
14 мая 2026 • начало в 22:30
Завершен
Реал Мадрид
2 : 0
Реал Овьедо
44‎’‎ • Gonzalo Garcia
(Браим Диас)
80‎’‎ • Джуд Беллингем
(Килиан Мбаппе)
"Я на 100% в порядке. Я не играл, потому что тренер сказал мне, что я четвертый нападающий в команде после Винисиуса, Гонсало (Гарсии) и (Франко) Мастантуоно. Я был готов выйти в стартовом составе, но это его решение, и его всегда нужно уважать. Я не злюсь. Я очень счастлив в Мадриде. С чего бы мне уходить из клуба?" - приводит слова Мбаппе из разговора с журналистами после матча Marca.
Арбелоа возглавил команду 12 января, сменив в должности Хаби Алонсо, работавшего в клубе со старта сезона.
"Мы хорошо начали сезон, у нас было все. Потом во второй половине мы все потеряли. Это очень больно, потому что у нас была структура и стиль игры, но мы все это упустили. Мы должны принять критику и вернуться сильнее в следующем году. Мы не выиграли ни одного титула. Это больно, потому что у нас была возможность играть лучше, мы показали это в первой части сезона. У меня отличные отношения с Хаби Алонсо, он будет отличным тренером. Но это в прошлом, и мы должны смотреть вперед", - отметил Мбаппе.
"У меня нет проблем с Арбелоа. Его нужно уважать. Нужно принять философию тренера, и я должен играть лучше, чтобы опережать за место в основе Вини, Гонсало и Мастантуоно. Пресс-конференции тренера я не смотрю, дома у меня французское телевидение, а не испанское", - подчеркнул футболист.
ФутболСпортКилиан МбаппеАльваро АрбелоаХаби АлонсоРеал МадридЧемпионат Испании по футболу
 
