Стало известно, сколько будут стоить билеты на суперфинал Кубка России

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Стартовала продажа билетов на суперфинал Кубка России между московским "Спартаком" и "Краснодаром", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Для активных болельщиков "Спартака" выделены сектора нижнего яруса трибуны В, для болельщиков "Краснодара" - сектора нижнего яруса трибуны D. Информация о продаже билетов на эти места будет опубликована позднее на официальных сайтах клубов. Для посещения матча требуется карта болельщика.