Рейтинг@Mail.ru
ШОС может стать одной из опор многополярного миропорядка, заявил Шойгу - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 14.05.2026
ШОС может стать одной из опор многополярного миропорядка, заявил Шойгу

Шойгу: потенциал ШОС позволяет ей стать одной из опор многополярного мира

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества
Флаг Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© Sputnik / Болат Шайхинов
Перейти в медиабанк
Флаг Шанхайской организации сотрудничества. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Шойгу заявил, что совокупный потенциал ШОС позволяет ей стать одной из опор многополярного миропорядка.
  • Он добавил, что Россия рассчитывает на скоординированные усилия по формированию Большого Евразийского партнерства.
БИШКЕК, 14 мая - РИА Новости. Совокупный потенциал Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) позволяет ей стать одной из опор многополярного миропорядка и ключевым элементом архитектуры безопасности, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
«
"Совокупный потенциал наших стран позволяет рассматривать ШОС в качестве одной из опор многополярного миропорядка и ключевого элемента архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии" - сказал Шойгу на встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС в Бишкеке.
Он отметил, что РФ рассчитывает на скоординированные усилия по формированию Большого Евразийского партнерства, призванного стать социально-экономическим фундаментом будущей региональной архитектуры.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ее состав входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры объединения - Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Белоусов призвал наращивать военное сотрудничество в ШОС
28 апреля, 15:15
 
РоссияБишкекИндияСергей ШойгуШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала