ШОС может стать одной из опор многополярного миропорядка, заявил Шойгу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Шойгу заявил, что совокупный потенциал ШОС позволяет ей стать одной из опор многополярного миропорядка.
- Он добавил, что Россия рассчитывает на скоординированные усилия по формированию Большого Евразийского партнерства.
БИШКЕК, 14 мая - РИА Новости. Совокупный потенциал Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) позволяет ей стать одной из опор многополярного миропорядка и ключевым элементом архитектуры безопасности, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
«
"Совокупный потенциал наших стран позволяет рассматривать ШОС в качестве одной из опор многополярного миропорядка и ключевого элемента архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии" - сказал Шойгу на встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС в Бишкеке.
Он отметил, что РФ рассчитывает на скоординированные усилия по формированию Большого Евразийского партнерства, призванного стать социально-экономическим фундаментом будущей региональной архитектуры.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ее состав входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры объединения - Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.
Белоусов призвал наращивать военное сотрудничество в ШОС
28 апреля, 15:15