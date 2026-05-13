"Зенит" сравнял счет в серии плей-офф Единой лиги ВТБ против УНИКСа - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
Баскетбол
 
21:16 13.05.2026
"Зенит" сравнял счет в серии плей-офф Единой лиги ВТБ против УНИКСа

"Зенит" обыграл УНИКС во втором матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ

© Фото : Twitter БК "Зенит"Баскетболисты "Зенита"
© Фото : Twitter БК "Зенит"
Баскетболисты "Зенита". Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Баскетболисты петербургского "Зенита" обыграли на выезде казанский УНИКС во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла в среду в Казани, завершилась поражением хозяев со счетом 69:78 (29:27, 6:19, 15:10, 19:22). Самым результативным игроком матча стал баскетболист УНИКСа Джален Рэйнольдс, набравший 24 очка. У победителей 20 очков в активе Джонни Джузэнга.
Счет в серии до четырех побед стал равным - 1-1. Третий матч серии пройдет в Санкт-Петербурге 17 мая.
По итогам регулярного чемпионата УНИКС занял второе место в турнирной таблице. В первом раунде плей-офф казанцы переиграли московский клуб МБА-МАИ (3-0). "Зенит" завершил "регулярку" на третьей строчке. В четвертьфинале "сине-бело-голубые" нанесли поражение екатеринбургскому "Уралмашу" (3-1).
