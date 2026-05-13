"Зенит" сравнял счет в серии плей-офф Единой лиги ВТБ против УНИКСа

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Баскетболисты петербургского "Зенита" обыграли на выезде казанский УНИКС во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.
Счет в серии до четырех побед стал равным - 1-1. Третий матч серии пройдет в Санкт-Петербурге 17 мая.