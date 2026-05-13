Рейтинг@Mail.ru
Месси назвали самым высокооплачиваемым футболистом MLS - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
11:42 13.05.2026 (обновлено: 11:47 13.05.2026)
Месси назвали самым высокооплачиваемым футболистом MLS

Месси остался самым высокооплачиваемым футболистом MLS с 25 миллионами долларов

© Фотография из соцсетейЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© Фотография из соцсетей
Лионель Месси. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лионель Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Главной футбольной лиги (MLS).
  • Базовая зарплата Лионеля Месси составляет 25 млн долларов, вместе с гарантированными бонусами он получает 28,3 млн долларов.
  • Месси продлил соглашение с «Интер Майами» до конца сезона-2027/28.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Аргентинский футболист "Интер Майами" Лионель Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Главной футбольной лиги (MLS), сообщается на сайте Ассоциации игроков лиги.
Базовая зарплата аргентинца составляет 25 млн долларов, вместе с гарантированными бонусами по контракту Месси получает 28,3 млн долларов. Спортсмен продлил соглашение с "Интер Майами" до конца сезона-2027/28 в октябре.
Ламин Ямаль - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Месси назвал лучшего футболиста мира нового поколения
9 мая, 10:13
Второе место в рейтинге занимает бывший нападающий английского "Тоттенхэма" кореец Сон Хын Мин, выступающий за "Лос-Анджелес" с базовой зарплатой 10 млн долларов (11 млн с бонусами). Тройку лидеров замкнул одноклубник Месси аргентинец Родриго де Пауль, чья базовая зарплата составляет 7,5 млн долларов (9,6 млн с бонусами).
Месси 38 лет, он является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, "Барселоны" и сборной Аргентины. Месси выступал за "Барселону" с 2005 по 2021 год, в составе клуба он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. В декабре Месси стал чемпионом североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) с "Интер Майами".
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Месси отнес португальцев к фаворитам ЧМ-2026
8 мая, 20:21
 
ФутболСпортИспанияЛионель МессиАргентинаРодриго Де ПаульСон Хын МинТоттенхэм ХотспурЛига чемпионов 2025-2026БарселонаИнтерMajor League Soccer 2025
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    ПСЖ
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Кристал Пэлас
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Барселона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Мальорка
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    1
    5
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    Зенит
    69
    78
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Севилья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Атлетик Бильбао
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала