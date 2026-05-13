Месси назвали самым высокооплачиваемым футболистом MLS

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Аргентинский футболист "Интер Майами" Лионель Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Главной футбольной лиги (MLS), сообщается на сайте Ассоциации игроков лиги.
Базовая зарплата аргентинца составляет 25 млн долларов, вместе с гарантированными бонусами по контракту Месси получает 28,3 млн долларов. Спортсмен продлил соглашение с "Интер Майами" до конца сезона-2027/28 в октябре.
Второе место в рейтинге занимает бывший нападающий английского "Тоттенхэма" кореец Сон Хын Мин, выступающий за "Лос-Анджелес" с базовой зарплатой 10 млн долларов (11 млн с бонусами). Тройку лидеров замкнул одноклубник Месси аргентинец Родриго де Пауль, чья базовая зарплата составляет 7,5 млн долларов (9,6 млн с бонусами).
Месси 38 лет, он является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, "Барселоны" и сборной Аргентины. Месси выступал за "Барселону" с 2005 по 2021 год, в составе клуба он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. В декабре Месси стал чемпионом североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) с "Интер Майами".
