Левандовский перейдет в "Аль-Хиляль" с зарплатой €90 млн в год, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Польский футболист Роберт Левандовский перейдет из испанской «Барселоны» в саудовский «Аль-Хиляль».
- Саудовский клуб предложил Левандовскому контракт с зарплатой 90 миллионов евро в год.
- Левандовский хочет продолжить карьеру в Саудовской Аравии, чтобы иметь менее интенсивные тренировки и регулярные выступления.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Польский футболист Роберт Левандовский перейдет из испанской "Барселоны" в саудовский "Аль-Хиляль", сообщает журналист Ярослав Колиньский в соцсети Х.
По информации источника, 37-летний форвард близок к тому, чтобы принять предложение. Сообщается, что саудовский клуб предложил Левандовскому контракт с зарплатой 90 миллионов евро в год.
Отмечается, что польским форвардом также интересуются команды из европейских чемпионатов, но сам игрок хотел бы продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Целью футболиста называются менее интенсивные тренировки и регулярные выступления, что позволило бы ему продолжить играть в составе сборной Польши в надлежащей форме.
Действующее соглашение "Барселоны" с форвардом истекает летом. Левандовский в текущем сезоне сыграл в составе "сине-гранатовых" 44 матча и забил 18 голов. Поляк перешел в "Барселону" из немецкой "Баварии" летом 2022 года за 45 миллионов евро. В составе "сине-гранатовых" он трижды стал чемпионом Ла Лиги, завоевал Кубок Испании и три Суперкубка Испании.