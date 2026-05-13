Канадский хоккеист "Лады" попал в базу сайта "Миротворец"

ДОНЕЦК, 13 мая – РИА Новости. Канадский хоккеист тольяттинской "Лады" Колби Уильямс, игравший также за московский "ЦСКА", внесен в базу сайта "Миротворец" за призывы к капитуляции Украины, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Поводом для внесения в базу стала публичная встреча с представителем бригады "Эспаньола" Василием Лукуниным и фотографией на фоне баннера с ее эмблемой.
Бригада "Эспаньола" добровольческого корпуса российских сил, участвовавшая в СВО, в октябре 2025 года заявила о прекращении существования в прежнем виде и "перезагрузке". Подразделение было создано футбольными болельщиками российских клубов.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
