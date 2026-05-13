Канадский хоккеист "Лады" попал в базу сайта "Миротворец"

ДОНЕЦК, 13 мая – РИА Новости. Канадский хоккеист тольяттинской "Лады" Колби Уильямс, игравший также за московский "ЦСКА", внесен в базу сайта "Миротворец" за призывы к капитуляции Украины, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.

Персональные данные 31-летнего Уильямса внесены в базу "Миротворца" 12 мая. Ему вменяется, в частности, покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и соучастие в преступлениях против Украины и ее граждан.

Поводом для внесения в базу стала публичная встреча с представителем бригады "Эспаньола" Василием Лукуниным и фотографией на фоне баннера с ее эмблемой.

Уильямс выступает на позиции защитника. Не сумев пробиться в НХЛ , в 2022 году он перебрался в КХЛ , выступал за " Адмирал " ( Владивосток ), ЦСКА и " Ладу ".

Бригада "Эспаньола" добровольческого корпуса российских сил, участвовавшая в СВО, в октябре 2025 года заявила о прекращении существования в прежнем виде и "перезагрузке". Подразделение было создано футбольными болельщиками российских клубов.