Дорофеев объяснил свою высокую результативность в плей-офф НХЛ - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
10:36 13.05.2026 (обновлено: 11:11 13.05.2026)
Дорофеев объяснил свою высокую результативность в плей-офф НХЛ

© Фото : Пресс-служба "Вегас Голден Найтс"Павел Дорофеев
Павел Дорофеев - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
  • Российский нападающий "Вегас Голден Найтс" Павел Дорофеев оформил дубль в матче с "Анахайм Дакс" и впервые в карьере отличился в дополнительное время игры плей-офф.
  • Хоккеист сравнялся с лидерами снайперской гонки плей-офф НХЛ, имея на счету 9 (7 голов + 2 передачи) очков в 11 матчах.
  • Он отметил, что высокая результативность — его обязанность и часть работы.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российский нападающий "Вегас Голден Найтс" Павел Дорофеев, сравнявшийся с лидерами снайперской гонки плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отметил, что высокая результативность - его обязанность и часть работы.
В среду "Вегас Голден Найтс" на домашнем льду в овертайме обыграл "Анахайм Дакс" в пятом матче серии второго раунда со счетом 3:2. Дорофеев оформил дубль и впервые в карьере отличился в дополнительное время игры плей-офф. Россиянин был признан первой звездой встречи. Дорофеев сравнялся с одноклубником Бреттом Хауденом, форвардом "Миннесоты Уайлд" Мэттом Болди и нападающим "Каролины Харрикейнз" Логаном Станковеном в списке лучших снайперов текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Все четверо лидеров имеют по семь заброшенных шайб. Всего на счету Дорофеева 9 (7 голов + 2 передачи) очков в 11 матчах при показателе полезности "+4".
"Впервые забил в овертайме в плей-офф. Это потрясающе. Я просто увидел шайбу и подставил клюшку. К счастью, она залетела в ворота. Что касается моей результативности - это то, что я должен делать, это моя работа", - приводит слова Дорофеева сайт "Голден Найтс".
Счет в серии до четырех побед - 3:2 в пользу "Вегаса". Следующая игра пройдет в Анахайме в пятницу.
