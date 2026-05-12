Футболист "Арсенала" Уайт выбыл до конца сезона из-за травмы - РИА Новости Спорт, 12.05.2026
18:29 12.05.2026
Футболист "Арсенала" и сборной Англии Уайт выбыл из-за травмы до конца сезона

  • Защитник лондонского футбольного клуба "Арсенал" Бен Уайт выбыл из-за травмы до конца сезона.
  • Уайт получил серьезную травму медиальной связки колена в матче против "Вест Хэма".
  • Участие защитника сборной Англии в чемпионате мира по футболу находится под вопросом.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Защитник лондонского футбольного клуба "Арсенал" Бен Уайт выбыл из-за травмы до конца сезона, сообщается на сайте команды Английской премьер-лиги (АПЛ).
В воскресенье в первом тайме матча против "Вест Хэма" (1:0) Уайт получил травму и был заменен.
«
"После воскресного матча против "Вест Хэма" последующие обследования и консультации специалистов подтвердили, что Уайт получил серьезную травму медиальной связки колена, из-за которой он пропустит остаток сезона. В настоящее время наша медицинская команда занимается программой восстановления и реабилитации Бена, и все сосредоточены на том, чтобы он был готов к началу нашей предсезонной подготовки", - говорится в заявлении.
Уайт пропустит заключительные матчи сезона АПЛ, в которых претендующий на титул "Арсенал" сыграет с "Бернли" (18 мая) и "Кристал Пэлас" (24 мая), а также финал Лиги чемпионов (30 мая). Под вопросом также участие защитника сборной Англии в чемпионате мира по футболу, в котором "львы" стартуют 17 июня матчем с хорватами.
ФутболСпортАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Бен УайтАрсенал (Лондон)Вест Хэм (до 21 года)БернлиЛига чемпионов 2025-2026
 
